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منوعات
ذهبت لحضور جنازة.. وهذا ما حصل معها!
Lebanon 24
21-01-2022
|
02:00
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قال ضابط شرطة يوم الخميس إن امرأة تبلغ من العمر 60 عاما أضرمت النار في أعقاب حادثة قتل جماعي في منطقة سيمديجا بولاية جارخاند الهندية، من قبل السكان المحليين في قرية هنا للاشتباه في أنها تمارس السحر.
وقال الضابط إنه تم اعتقال خمسة أشخاص في هذا الصدد.
وكانت الضحية مصابة بحروق شديدة وتخضع للعلاج في مستشفى سادار.
ووفقاً للصحافة الهندية، كانت السيدة العجوز ديفي جهاريا ذهبت إلى مكان قريب لها في المنطقة لحضور مراسم جنازة، لتفاجأ بمهاجمة بعض القرويين لها، حيث سكبوا عليها الكيروسين وأشعلوا فيها النار، زاعمين أنها تمارس السحر الذي قد يضر برفاههم.
في المقابل، أبلغ بعض الحاضرين في مراسم الجنازة قوات الشرطة بما يحدث للعجوز، لتأتي الشرطة وتنقذها، حيث تم نقلها إلى مستشفى لتلقي الرعايا الصحية.
المصدر: الامارات اليوم
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