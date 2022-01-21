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خوفا من الجوع....بلد يبني أهراماً من الأرز!

Lebanon 24
21-01-2022 | 05:00
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عكفت السلطات النيجيرية على تكديس كميات كبيرة من الأرز على شكل 15 هرما للتغلب على مشكلة نقص الإمدادات التي عانت منها البلاد سابقاً.

وتم تخزين تلك الكمية من محصول الأرز الذي تمت زراعته العام 2020 والكشف عنها خلال احتفال في غرفة العاصمة أبوجا للصناعة والتجارة.

وأكياس الأرز هذه هي حصاد رابطة مزارعي الأرز النيجيري (ريفان) في ولايات عدة بنيجيريا، وهي عبارة عن مليون كيس أرز مكدسة في 15 هرمًا منفصلاً، والتي من المتوقع أن تحل أزمة الغذاء في نيجيريا.
المصدر: الامارات اليوم
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