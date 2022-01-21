إذا كنت من أصحاب هذه الأبراج فأنت مدير ناجح!

بحسب علم الفلك، يُعتقد أنّ المدير الجيد ينتمي لبعض الأبراج الفلكية، التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "elitedaily".العمل مع مدير ينتمي لبرج الجوزاء، غير ممل ومليء بالطاقة الإيجابية، التي ينشرها على الموظفين الذين يعملون معه، كما أنه يحرص على الاحتفال في نهاية الأسبوع مع الموظفين بتحقيق الأرباح، ما يشجعهم أكثر على التقدم. كما يعتبر شخص منفتح يستمع لمخاوف الموظفين، لكنه رغم مميزاته يتسم ببعض العيوب والتي منها إنه شخص غير منظم، ولا يمكن التنبؤ بردود أفعاله.يتسم المدير الذي ينتمي لبرج الميزان بأنه شخص لطيف وعطوف ومحفز للموظفين، ويبذل قصارى جهده في العمل، كما إنه يحرص على شراء هدية عيد ميلاد لكل موظف، ويقف بجوار الموظفين، ويتسم بالهدوء. ويتسم بالصراحة ولا يلجأ للأسلوب العدواني في التعامل.يعتني المدير الذي ينتمي لبرج الدلو بالموظفين، ويسعى لاكتشاف مواهبهم حتى يستغلها بطريقة جيدة في العمل. كما يعرف أنه مدير مثالي غير تقليدي، ويهتم بشدة بالموظفين، ورغم هذه المميزات فهو شخص عنيد، ومن الصعب أن يغير رأيه في أي موضوع.