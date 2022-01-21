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حادثة مرعبة... فوجئ بجاره متوفى وحوله أكثر من 100 ثعبان

Lebanon 24
21-01-2022 | 12:41
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فوجئ مواطن أميركي بجاره متوفى في منزله بولاية ماريلاند، فأبلغ الشرطة التي اكتشفت وجود أكثر من 100 ثعبان في المنزل.
وأفاد مسؤولون بأن الشرطة تلقت اتصالا من أحد جيران الضحية، البالغ من العمر 49 عاما، يخبرها بأنه رأى جاره فاقدا للوعي بعد أن ذهب ليطمئن عليه.
 
وقالت إدارة شرطة مقاطعة تشارلز، إن رجال الإسعاف وجدوا الرجل ملقى على الأرض، قبل أن يُعلن عن وفاته في مكان الحادث، مشيرة إلى أن الجثة نقلت إلى مكتب كبير الفاحصين الطبيين في بالتيمور لتشريحها، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.
 
 
وعثرت الشرطة على أكثر من 100 ثعبان من عدة أنواع مختلفة داخل المنزل، والتي لم يكن الجيران على علم بها.
وذكرت جمعية "تشارلز كاونتي أنيمال كونترول" التي تعمل على إنقاذ الزواحف من المنازل، أن هذه أكبر مجموعة من الثعابين التي شاهدتها في المقاطعة على مدار أكثر من 30 عاما من الخبرة.
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