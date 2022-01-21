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فأر يأكل من سيخ شاورما في مطعم... (فيديو)

Lebanon 24
21-01-2022 | 12:46
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فأرًا وهو يقف فوق سيخ شاورما في مطعم في السعودية ويأكل منه.
وقالت قناة "العربية" إن أمانة مدينة جدة أغلقت مطعما في حي البغدادية في جدة، بعد انتشار المقطع، الذي يظهر مخالفة صريحة لأنظمة صحة البيئة والمحافظة على النظافة.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، بأن أمانة جدة طبقت أشد العقوبات على المطعم المخالف، وفق لائحة الجزاءات البلدية والمعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
 
 
 
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