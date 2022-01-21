منوعات

بعد "فيديو التحرش والاعتداء".. تدخل سريع من الأمن المصري

Lebanon 24
21-01-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-909785-637783921480862179.jpg
Doc-P-909785-637783921480862179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار فيديو يظهر تحرش شاب بفتاة لفظيا والاعتداء عليها بالضرب، ضجة كبيرة في مصر، مما استدعى تدخلا عاجلا للشرطة.

وأظهر الفيديو وقوف الشاب المتهم مع صديق له على أحد النواصي، ولدى مرور الفتاة من أمامهما تحرش بها لفظيا، الأمر الذي رفضته الفتاة، موبخة إياه، فما كان منه إلا أن اعتدى عليها بالضرب أمام مرأى الجميع، قبل أن يتدخل سكان المنطقة.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية أن الفيديو التقط في قرية الإخصاص في الصف بالجيزة، ومدته 120 ثانية، مبرزة أنه انتشر على نطاق واسع، الأمر الذي عجّل بتدخل الشرطة.
 
وتبيّن أن الفتاة تدعى إيمان (19 عاما)، وبسؤالها من طرف العناصر الأمنية، اتهمت أحد الأشخاص يدعى "أ.شادية" بالاعتداء عليها بالضرب عقب تحرشه بها.

ونجحت الشرطة المصرية في إلقاء القبض على المتهم، وهو جار الضحية، حيث اعترف بارتكاب جريمته بمحضر الشرطة، وتتولى النيابة التحقيق معه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-01-21
14:00 | 2022-01-21
13:18 | 2022-01-21
13:06 | 2022-01-21
13:02 | 2022-01-21
12:56 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website