منوعات

اعتقد أنه سبب وفاة والده بكورونا.. فوقعت "مأساة عائلية"

Lebanon 24
21-01-2022 | 13:02
A-
A+
Doc-P-909786-637783922936095340.jpg
Doc-P-909786-637783922936095340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دفع الشعور الكبير بالذنب مراهقا أميركيا إلى الانتحار طعنا بالسكين.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الجمعة، بأن أما في ولاية كاليفورنيا الأميركية قالت إن ابنها انتحر، إثر شعوره بالذنب لوفاة والده بسبب مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وذكرت ستيفاني رييس (37 عاما) إن أفراد عائلتها كلها أصيبت بفيروس كورونا، في أغسطس من العام الماضي، وتوفي زوجها أنتوني (46 عاما) في أيلول بسبب مضاعفات ناجمة عن المرض.

وأوضحت: "في نهاية شهر أغسطس، أصبت أنا وعائلتي بمرض كوفيد-19 غضون أيام، فقدت زوجي".
 
ولم تقف فاجعة المرأة الأميركية عند هذا الحد، إذ وبعد بضعة أشهر، انتحر ابنها طعنا بالسكين.

ويبلغ عمر المراهق (17 عاما)، وكان يعاني من الاكتئاب في الأشهر الأخيرة، نظرا لشعوره بأنه المسؤول عن وفاة والده بالمرض.

وكان الابن، ويدعى أنتوني جونيور، قد دعا أفراد أسرته لحضور حفلا في المدرسة، أصيبوا على أثره بالفيروس المعدي.

وظل الابن متمسكا بهذا الرأي، رغم أن العائلة أبلغته أن الأمر ليس ذنبه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-01-21
14:00 | 2022-01-21
13:18 | 2022-01-21
13:06 | 2022-01-21
13:00 | 2022-01-21
12:56 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website