فتح باب الطائرة عمدا وقفز.. فيديو يوثق "المغامرة المخيفة"





وكان تريفور جاكوب قد قفز من الطائرة قبل سقوطها ووثق ذلك في فيديو نشره على موقع "يوتيوب".



وبدأ الفيديو على الأرض، قبل أن يلقع جاكوب بطائرته الصغيرة وحده، حيث تحدث عن المغامرة الوشيكة.



وبعدما أقلعت الطائرة وصارت في منتصف السماء، فتح جاكوب باب الطائرة بكل برود وقفز منها. وجد يوتيوبر أميركي ورياضي أولمبي سابق في التزلج نفسه في مركز تحقيق فيدرالي بولاية كاليفورنيا، بعد أن ترك طائرته تتحطم عمدا.وكان تريفور جاكوب قد قفز من الطائرة قبل سقوطها ووثق ذلك في فيديو نشره على موقع "يوتيوب".وبدأ الفيديو على الأرض، قبل أن يلقع جاكوب بطائرته الصغيرة وحده، حيث تحدث عن المغامرة الوشيكة.وبعدما أقلعت الطائرة وصارت في منتصف السماء، فتح جاكوب باب الطائرة بكل برود وقفز منها.





وفي المقابل، تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب الذي دفع "اليوتيوبر" إلى هذه التجربة المتهورة، وذهب البعض إلى حد القول إنه سعى من وراء ذلك إلى تحقيق شهرة. ووثق لحظات هبوط الطارة حتى ارطامها بالأرض، كما كان يحمل في جسده كاميرا أظهرته وهو طائر في السماء قبل أن يصطدم بالأرض، حيث أصيب بجروح.وفي المقابل، تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب الذي دفع "اليوتيوبر" إلى هذه التجربة المتهورة، وذهب البعض إلى حد القول إنه سعى من وراء ذلك إلى تحقيق شهرة.

وحصد الفيديو أكثر من 1.2 مليون مشاهدة، خلال أسابيع قليلة.



لكن الأمر الأسوأ بالنسبة إلى جاكوب هو فتح إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادث أخيرا، بحسب ما أوردت وسائل إعلام أميركية.



وقال متحدثان باسم الوكالتين الأميركيتين لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، إن التحقيق لا يزال مستمرا في الحادثة.



والطائرة المتحطمة صغيرة الحجم، ويتراوح ثمنها بين 5- 20 ألف دولار أميركي، ويعود تاريخ صنعها إلى أربعينيات القرن الماضي.