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برجك اليوم

Lebanon 24
21-01-2022 | 23:00
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الحمل 
 تثار حولك ضجة كبيرة، ويبدأ تدقيق في الأمور التي قمت بها أخيرًا، ليس أمامك إلا الانتظار حتى هدوء العاصفة والأمل ألا تتحول الأمور إلى الأسوأ
 
الثور
 إحساسك بأن أمورك تراوح مكانها يكون سبباً لضيقك وتراجع مزاجك، فعتبك اليوم كبير على من حولك بسبب تقصيرهم بالتزاماتهم
 
الجوزاء
تفكر في قضية زوجية أو شراكة أو تعيش رومانسية أو تفرح بالتفاتة من قبل الحبيب
 
السرطان
مزاجك السيّئ سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام
 
الاسد
 تشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً في المعاملات وبلبلة، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على الاطلاق، تفادياً لأي خيبة كبيرة قد تُمْنى بها
 
العذراء
تمرّ بفترة ركود وجمود وتراودك أفكار سود، وربما ينتابك شعور بالتشاؤم، لكن لا تفسح المجال لكل ذلك لكي يحبط من عزيمتك ويثبّط همتك
 
الميزان 
تحاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك وتنجح في ذلك، لأنك تدرك مكامن ضعفه تجاهك
 
العقرب
ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضي في ما أنت عازم على تحقيقه لمصلحة الطرفين
 
 
القوس
أنتَ بطبعك إنساني ومتسامح، أطلق العنان لخصالك الإيجابية لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك
 
الجدي
 تتخلص من خيبة أمل بسيطة واجهتك أخيراً، وتستوعب الأمور بجدية أكبر في محيطك المهني وتكون المرجع الصالح
 
 
الدلو
 تشاور مع الشريك، ولا تفرض عليه آراء مزاجية وغير واضحة، بل عليك أن تتحلّى بالجرأة
 
الحوت
تكثر المناسبات الاجتماعية المهمة وتتقرّب من شخص ينال إعجابك وتتصالح مع بعض الأصدقاء
 
 
 
 
 
المصدر: السومرية
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