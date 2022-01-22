ما لم تكشفه ليلة رأس السنة: ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. هذا ما قالته عن الدولار وعن فضيحة في لبنان (فيديو)

أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعات جديدة عبر قناتها على يوتيوب، وهذا أبرز ما جاء فيها:

وزير لبناني سابق مع نائب لبناني حالي سيشكلان الحدث الأبرز عام 2022 وذلك جراء انكشاف قضية فساد وفضيحة مالية كبيرة تصبح حديث الناس والاعلام وتثير ضجة وبلبلة والقضاء يتدخل، وسنسمع عن اسم ثالث في هذه الفضيحة وقد يطال اسم أحد رجال الأعمال البارزين.

منطقة لبنانية جبيلة تتعرض لحدث مؤسف وخطير والجيش اللبناني والدفاع المدني في قلب هذا الحدث.

وسيلة إعلامية بارزة ستتصدر الحدث وسنرى حشدا كبيرا من الناس والإعلاميين على أبوابها تضامنا معها.

الدولار لو انخفض حاليا سوف يرتفع من جديد.

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