الأبراج تحذركم: لا تتزوجوا في هذا اليوم من سنة 2022!

ان الأحداث الفلكية تؤثر بشكل كبير على مواليد مختلف الأبراج، فحركة الكواكب وحركة الشمس يكون لها تأثير على جوانب كثيرة في حياتنا، ففي بعض الأحيان تدفعنا حركة الكواكب لأن نكون أكثر انفعالاً وعصبية، وأحيانًا تجعلنا نشعر بالسلام والهدوء والتسامح.

ووفقًا لموقع "elitedaily" فإنه في علم الفلك، كوكب الزهرة يعد الكوكب المرتبط بالعلاقات والزواج، ولذا فإن القاعدة العامة عند تقييم ما إذا كان اليوم مناسبًا لاتخاذ قرار مهم بشأن الحياة العاطفية أو الارتباط، يجب أن نلقي نظرة على كوكب الزهرة أو كوكب الحب خلال هذا الإطار الزمني.

وأشار الموقع إلى أن هناك يوم سيء الحظ على الصعيد العاطفي عام 2022، حيث يواجه كوكب الحب الكثير من التحديات بسبب اقتران زحل مع الزهرة في برج الدلو مما يجعل هذا اليوم التاريخ الأسوأ للارتباط في 2022.

أسوأ يوم للزواج في الـ 2022

ويتصادف هذا الحدث الفلكي مع يوم 28 آذار مما يجعل الخبراء يحذرون تمامًا من الارتباط في هذا اليوم أو الزواج، حيث يقترن كوكب الزهرة مع زحل في برج الدلو، وبينما يمثل كوكب الزهرة الحب والشراكة والاتحاد، يمثل زحل الحدود والقيود والإجهاد وعندما يقترن الاثنان معًا فإنه من الصعب أن يكون هناك فرصة للتعبير عن الحب أو أي مشاعر رومانسية.

ونظرًا لوقوع الاقتران في برج الدلو فإنه سيصعب على أي شخص التواصل مع أحبائه، وسيكون وقتًا مليئًا بالتفكير بعيدًا عن الرومانسية.

أفضل موعد للزواج عام 2022

ولكن إذا كان 28 آذار هو التاريخ الأسوأ للزواج فما هو الأفضل؟ وفقًا للموقع نفسه فإن أفضل شهر للزواج في عام 2022 هو نيسان وتحديدًا نهاية الشهر يوم 30 نيسان، حيث يلتقي الزهرة والمشترى في برج الحوت مما يعزز مشاعر الحب والاتحاد والنمو.

يعزز ذلك وقوع الاقتران في برج الحوت الذي يجعل اليوم مليئًا بالفرص الإيجابية والمشاعر الرقيقة والرومانسية، كما أن كونه برجا مائيا فإن هذا يخلق الوفرة والطاقة الإيجابية.