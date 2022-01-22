ماذا يحمل عيد الحب للأبراج في الـ 2022؟ إليكم بالتفاصيل توقعات ماغي فرح العاطفية والرومنسية

كثيرون ينتظرون عيد الحب بشغف للتعبير عن مشاعرنا للأشخاص المفضلين لدينا. ووفقاً لعلم الفلك، فإنّ يوم الإثنين 14 شباط المقبل ، يحمل أخباراً جيدة لخطط المواعيد الخاصة بك، ستكون قادراً على الاستمتاع بها بغض النظر عن مكان وجودك.

إليكم التوقعات الرومانسية للأبراج في عيد الحب 2022، وفقاً للإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح.

برج الحمل

سيكون يوم الاثنين 14 شباط مميزا جداً. راهن على جاذبيتك ومارسها للمباشرة بتوضيح وجهة نظرك للحبيب. هو يوم جيد للمجازفة وطلب طلبات جريئة من الحبيب ومن المتوقع أن تقضي يوماً مميزاً جداً .

برج الثور

ينتظر الشريك منك أن تكون صافي الذهن وتكون له كلياً في هذا اليوم المميز وانتبه من الحماسة الزائدة. ينصحك الفلك بأن تشد من أزرك وترمي جميع السلبيات وراءك وأن تنتبه من التسرع، حتى لا يؤثر ذلك على علاقتك مع الحبيب. سيكون يوم الاثنين 14 شباط مربكا بعض الشيء وعليك الحذر من الأعداء المتخفين.

برج الجوزاء

قد تتلقى عرضاً للزواج أو أن يكون لقائك مع من ينشرح له قلبك ويسعدك . سيكون يوم 14 شباط يوما جيدا للبدء بمشاريع جديدة، وبالنسبة للعاطفة فسيلعب الاصدقاء دوراً مهماً في إسعادك وتطمينك.

برج السرطان

قد تفاجئك بعض الأحداث في يوم 14 شباط التي تضطرك الى إلغاء بعض الارتباطات أو تأجيل بعض الاستحقاقات، وبشكل عام في حال التقيت مع الحبيب سيكون لقاء وديا جداً مليء بترتيب الاوضاع العاطفية أو ترتيب عش الزوجية، كما ستكون بعيداً عن أي تحديات.

برج الأسد

يبتسم الفلك لك في يوم 14 شباط، واذا كنت تحضر الى مشروع عاطفي مع الحبيب فيوم الاثنين 14 شباط هو اليوم الافضل لذلك، ستعبر عن حبك وعشقك للحبيب.

برج العذراء

اذا اردت أن تروج لفكرة او مشروع جديد مع الحبيب، فيُعتبر يوم 14 شباط مناسباً جداً لذلك، حاذر من تداخل الماضي والحاضر حتى لا تتشوش وحاذر من المجاهرة برأيك بطريقة انفعالية وغاضبة وانتبه لردات فعلك، في حال نفذت كل هذا فأنك ستمر بسلام في هذا اليوم وستقضي يوم حميمي جميل .

برج الميزان

قد يطالبك الزوج او الحبيب يوم الاثنين 14 شباط بالتزام اكبر وقد تنشأ بعض الحساسيات في علاقتك الزوجية، وتجنب إعادة فتح النزاعات القديمة مع حبيبك وكن موضوعياً، ورتب اوضاعك العاطفية ونظمها بدون بلبلة، حتى يكون عيد الحب عيدين، عيد مع الحبيب وعيد تصفية القلوب .

برج العقرب

سيكون يوما مميزاً جداً وستقضي يوماً مليء بالرومانسية والغرام مع الحبيب، وستشعر بأنّ الحب والشغف يتدفق بكل نقطة في عروقك . قد تبدأ جديداً في يوم 14 شباط أو تطلق مشروعاً جديداً يلقى إعجاب الحبيب.

برج القوس

ستحالفك الأقدار في يوم 14 شباط لإيجاد الحلول لمشاكل قديمة متعلقة مع الحبيب، وستبدو مقنعاً جداً وتتواصل مع الحبيب وتتوصل الى حلول وترتيبات تطمئنك، وستتشارك مع الحبيب بلحظات حميمية رائعة .

برج الجدي

يحمل لك يوم 14 شباط بعض المحاذير، وينصحك الفلك بعدم التحدي او المجابهة وتحطيم فؤاد الحبيب بكلام جارح او سلوك سلبي، وفي حال أحسنت التصرف وأخذت بهذه النصائح، فأن يومك سيكون هادئ ودافئ يحوله الحبيب الى يوم حار بالغرام .

برج الدلو

ينصحك الفلك بتقديم المشاريع الممتعة للحبيب، وإثارة فضوله. حاول أن تصحبه يوم الاثنين 14 شباط بسفرة قصيرة او في زيارة مهمة جداً، فذلك سيكون كفيل برسم آفاق مستقبلية مبهرة معه، سيؤدي الى ختام رومانسي مع الحبيب .

برج الحوت

أنت مضطر للتروي واعتماد الليونة وعدم التسرع يوم الاثنين 14 شباط ، حتى لو لم تسر الأمور كما ترغب، حاول أن ترتب شكلك وهندامك لتظهر بأجمل حلة فذلك سيكون له الاثر العميق بالحبيب وكن متأكداً بأنّ ما تنتظره سيأتي اليك.