حوت يجر معدات بطول 609 أمتار... الأقمار الصناعية تتعقب "عمالقة الأرض" (فيديو)

أظهرت الأبحاث الحديثة أن صور الأقمار الصناعية هي طريقة فعالة وقابلة للتطبيق لتحديد وتتبع حركة حيتان البالين الكبيرة، حيث من الممكن أن تحدث هذه التقنيات ثورة في عملية ضبط ومراقبة عمالقة الأرض مستقبلا والحد من المشكلات التي تواجهها.وتعتبر عملية رصد ومراقبة الحيتان من الفضاء والتعرف عليها أسهل بكثير من العثور عليها عن طريق البحث عنها على سطح الأرض، بهدف الحد من انقراض هذه المخلوقات الرائعة ومعالجة المشاكل التي تتعرض لها، كمشلكة الشباك التائهة التي تتسبب بمقتل العديد من الحيتان، وهي المشكلة التي عانى منها حوتا أحدبا رصد على سواحل جزيرة كاواي في هاواي، حيث قام فريق من مسؤولي الحياة البرية بإزالة نحو 2000 قدم (609 أمتار) من معدات قياس ثقيلة جدا (عبارة عن حبل مؤشر يستخدم في البحر بهدف القياس) العالقة في حوت أحدب، حيث جر الحبل خلفه، والتي رصدها أحد المواطنين من طائرة، بحسب "khon2".