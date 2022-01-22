منوعات

طريقة جديدة للنوم في غضون 120 ثانية!

Lebanon 24
22-01-2022 | 06:19
A-
A+
Doc-P-910035-637784544854629061.jpg
Doc-P-910035-637784544854629061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرح خبير اللياقة البدنية وصانع المحتوى الشهير على "تيك توك" جيستن أغيستين طريقة للنوم في 120 ثانية، وهي فعالة حتى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأرق.
وفقًا لما نشرت صحيفة "The Mirror" البريطانية، فإنه من أجل النوم في دقيقتين، نحتاج إلى تقسيم عملية النوم إلى مرحلتين.
في المرحلة الأولى، نحتاج إلى القيام بالعديد من الإجراءات. أولاً، إرخاء عضلات الوجه، وعدم نسيان الفك واللسان والعضلات حول العينين.
 
بعد ذلك، نقوم بخفض الكتفين وإرخاء الذراعين، ثم القيام بشهيق وزفير لإزالة التوتر تدريجيا.
 
وأكد أغيستين هذه المرحلة تستغرق حوالي دقيقة، ثم يجب أن تتخيل نفسك في زورق في وسط بحيرة هادئة، أو في أرجوحة مخملية سوداء في وسط غرفة مظلمة.
أما المرحلة الثانية فتتضمن تقنية تكرار عبارة "لا تفكر" لمدة 10 ثوانٍ وسيبدأ جسمك بالاسترخاء شيءا فشيءا.
يستخدم الجيش الأمريكي هذه الطريقة وهي فعالة بنسبة 96%، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-01-22
08:25 | 2022-01-22
08:00 | 2022-01-22
06:41 | 2022-01-22
06:37 | 2022-01-22
06:33 | 2022-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website