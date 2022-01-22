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سائق "تاكسي" يسحل سائحة فرنسية في إسطنبول (فيديو)

Lebanon 24
22-01-2022 | 06:23
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء سائق سيارة أجرة (تاكسي) تركي على سائحة فرنسية في اسطنبول، وقيامه بسحبها بالقوة من المركبة.
 
ونشرت وكالة أنباء "ديميرورين" مقطع فيديو يظهر واقعة الاعتداء على السائحة من قبل السائق، حيث أخرجها بالقوة من المركبة وقام بسحلها.

في حين يسمع صوت الفتاة وهي توثق مقطع الفيديو من داخل السيارة، وتقول إن سائق سيارة الأجرة "السارق" يرفض التوقف لإنزالها ويستمر بالسير.
 
 
وبحسب الوكالة، يزعم أن سائق التاكسي، الذي أحضر سائحين فرنسيين (شاب وفتاة)، من كاراكوي إلى تقسيم، طالبهما بمزيد من المال، وأغلق باب السيارة بعد خروج الشاب منها، فيما سار بالمركبة والفتاة لا تزال معه.

وتمت الإشارة إلى أن سائق التاكسي "مسعود د."، الذي تم وضعه رهن الإقامة الجبرية بعد احتجازه، قال: "بعد فتح الباب الخلفي الأيمن للسيارة لبضع ثوان، جرى إغلاق الباب، وأنا اعتقدت أن الراكبين قد نزلا، لذلك استمريت في السير للعودة من تقسيم إلى كاراكوي".
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