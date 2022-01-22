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طبيب يقتل ابنه ويطعن زوجته لهذا السبب!

Lebanon 24
22-01-2022 | 06:33
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تمكن الأمن المصري بمحافظة سوهاج، من القبض على طبيب اقتحم مختبر تحاليل طبية تملكه زوجته، حيث أقدم على قتل ابنه وطعن زوجته وعامل خدمات، ما أدى لإصابتهما بجروح بليغة.
 
وفي التفاصيل، ذكرت الشرطة أن الطبيب اقتحم مختبر تحاليل خاص بزوجته في منطقة الشهيد عبدالمنعم رياض، بسبب خلافات أسرية، واعتدى عليها بسلاح أبيض، وأثناء تدخل ابنه الذي كان رفقة والدته وعامل خدمات بالعمل، أصيب الابن بطعنات أدت لوفاته، فيما أصيبت الزوجة وعامل الخدمات بجروح.

وحضرت القوى الأمنية المصرية وقبضت على الطبيب بعد تلقيها بلاغا بالحادثة، بعد تحفظ أهالي المنطقة على الطبيب، كما تحفظ الأمن المصري على الأداة المستخدمة في الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
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