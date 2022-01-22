منوعات

مسافران يعطلان رحلة طائرة بسبب تبديل المقاعد!

Lebanon 24
22-01-2022 | 06:37
A-
A+
Doc-P-910047-637784556795043915.jpg
Doc-P-910047-637784556795043915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" كانت متجهة من نيويورك إلى تل أبيب، للعودة إلى الولايات المتحدة، صباح الجمعة، بسبب راكبين إسرائيليين عطلا الرحلة، وتسببا بفوضى، بعد تبديل راكبين لمقاعدهما ورفضهما التعاون مع المضيفين، وفقا لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت القناة 12 عن شاهد يدعى روي لوتان، كان على متن الطائرة، قوله إنه "بعد ساعة ونصف الساعة من انطلاق الطائرة، طلب مضيفون من راكبين إسرائيليين كانا يجلسان في درجة رجال الأعمال، إبراز التذكرة لمعرفة مكانهم الفعلي".

ورفض الراكبان إبراز التذكرة، وفقا للوتان، وحصلت فوضى و"أعمال شغب" على حد تعبيره، وفي النهاية، اضطرت الطائرة إلى الدوران وتم طردهما.

ويدعي لوتان أن الراكبين "استغلا الفرصة" للانتقال من الدرجة الاقتصادية إلى درجة رجال الأعمال، وقال للقناة 12 "كانت الرحلة نصف فارغة، وكان هناك متسع، بسبب جائحة كورونا، لذلك ربما قالوا لأنفسهم لماذا لا؟".

وأظهر فيديو بثته القناة "عناصر من الشرطة الأميركية دخلوا إلى الطائرة لاعتقال الإسرائيليين". فيما تم نقل بقية الركاب من الطائرة، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".

وفي بيان تلقت القناة 12 نسخة عنه، قالت يونايتد إيرلاينز إنها "لا تتسامح مع أي سلوك غير لائق، وأن سلامة ركابها تحظى بتقدير فوق كل شيء".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-01-22
08:25 | 2022-01-22
08:00 | 2022-01-22
06:41 | 2022-01-22
06:33 | 2022-01-22
06:32 | 2022-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website