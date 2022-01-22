مسافران يعطلان رحلة طائرة بسبب تبديل المقاعد!

اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" كانت متجهة من نيويورك إلى تل أبيب، للعودة إلى الولايات المتحدة، صباح الجمعة، بسبب راكبين إسرائيليين عطلا الرحلة، وتسببا بفوضى، بعد تبديل راكبين لمقاعدهما ورفضهما التعاون مع المضيفين، وفقا لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.ونقلت القناة 12 عن شاهد يدعى روي لوتان، كان على متن الطائرة، قوله إنه "بعد ساعة ونصف الساعة من انطلاق الطائرة، طلب مضيفون من راكبين إسرائيليين كانا يجلسان في درجة رجال الأعمال، إبراز التذكرة لمعرفة مكانهم الفعلي".ورفض الراكبان إبراز التذكرة، وفقا للوتان، وحصلت فوضى و"أعمال شغب" على حد تعبيره، وفي النهاية، اضطرت الطائرة إلى الدوران وتم طردهما.ويدعي لوتان أن الراكبين "استغلا الفرصة" للانتقال من الدرجة الاقتصادية إلى درجة رجال الأعمال، وقال للقناة 12 "كانت الرحلة نصف فارغة، وكان هناك متسع، بسبب جائحة كورونا، لذلك ربما قالوا لأنفسهم لماذا لا؟".وأظهر فيديو بثته القناة "عناصر من الشرطة الأميركية دخلوا إلى الطائرة لاعتقال الإسرائيليين". فيما تم نقل بقية الركاب من الطائرة، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".وفي بيان تلقت القناة 12 نسخة عنه، قالت يونايتد إيرلاينز إنها "لا تتسامح مع أي سلوك غير لائق، وأن سلامة ركابها تحظى بتقدير فوق كل شيء".