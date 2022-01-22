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فيديو الرجل العاري يصدم سكان دبي.. والتحقيقات جارية

Lebanon 24
22-01-2022 | 06:41
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لا تزال التداعيات مستمرة للمقاطع المصورة التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، الجمعة، في إمارة دبي، وتظهر أحد الأشخاص وهو عار تماما ويعتدي على سائق توصيل وحارس أمن في شارع عام بمنطقة دبي مارينا.

وعلى تويتر عبر بعض الأشخاص عن صدمتهم، خاصة بعد تداول فيديوهات مماثلة تظهر أشخاص عراة في مناطق مختلفة من دبي، من دون التأكد من صحتها.

واكتفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي بتغريدة تفيد بالقبض على زائر عربي بسبب فعل فاضح في دبي مارينا. وقال إنه مريض نفسيا وأن الشرطة اتخذت الإجراءات اللازمة بحقه، وجاري التحقيق معه.
 
وجاء في التغريدة "شرطة دبي: إلقاء القبض على زائر عربي الجنسية مريض نفسيا، لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام بمنطقة دبي مارينا، وستباشر شرطة دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".
 
وعبر بعض سكان الإمارة الخليجية الغنية عن صدمتهم مما حدث، وتحدث بعض المغردين عما إذا كان وراء هذه الفيديوهات حملة منظمة.
 
ويقيم في الإمارات نحو عشرة ملايين نسمة 90 في المئة منهم أجانب. وكانت الإمارات سمحت بالمساكنة وخففت القيود المفروضة على الكحول وسهلت الحصول على تصاريح الإقامة.
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