أبراج ستحظى بفرص عمل جديدة في 2022 وتحقق ثروة كبيرة.. هل أنت من بينها؟

يخصّ العام 2022 بعض الأبراج بفرص عمل جديدة وتغيرات جذرية في حياتهم العملية. فمنهم مواليد هذه الابراج؟

برج الحملستتمكّن أيها الحمل أخيراً من تحقيق ذاتك وستزدهر أعمالك وستتقدم بمشاريعك وستحقق إستثماراتك النجاح والأرباح. تجلب لك بداية العام فرصاً جيدة وترقية في المهنة. وثمة إحتمالات جيدة لحدوث تغيير في الوظيفة مع منصب أفضل. تبدو أكثر واقعية خلال هذا العام مما يجعل أهدافك أكثر وضوحاً. وتتخلص من بعض العراقيل والأمور التي لا تشكل قيمة في حياتك.سيكون عام 2022 عاماً مهماً، وبفضل كوكب زحل، ستتمكن من البقاء على المسار الصحيح. سوف تحصل على ثمار جهودك الكبيرة خلال شهر مارس، عندما يعبر عطارد من بيت المكتسبات يتبعه عبور زحل في البيت السابع خلال شهر إبريل. ستنتقل حياتك المهنية من حسن إلى أفضل في أبريل. ستشعر أخيراً أنك تتحكم في حياتك. سوف يدعم ساتورن مشاريعك ويرشدك لتصبح أكثر كفاءة. سيكون الحظ بالتأكيد إلى جانبك بفضل كوكب المشتري، الذي سيصل إلى برجك في مايو. سوف يجلب عبور عطارد من البيت السادس الخاص بك في شهر أغسطس بعض الفرص الجيدة.برج الثورإذا كنت قد مررت سابقاً بفترة من الخضات على الصعيد المهني فإنك ستدخل مرحلة أكثر إستقراراً. تخوض في مجالات جديدة وتقدم على مشاريع حديثة فتتوسع دائرة معارفك. تُبرز في مجالات مهنية وفنية وتجارية. تحصل على ما ترغب به خلال شهر شباط 2022. يكون حدسك ممتازاً في مجال البناء والعقارات وتحرز أرباح مالية في هذه المجالات. يُعد عام 2022 هو عام الحسم والانطلاق نحو الجديد بالنسبة لك. تتطور أمورك نحو الأفضل ابتداءً من أغسطس ويكون لديك فرص إستثنائية وحظ كبير. تحصل على ترقية أو زيادات في الراتب ولن يكون الوقت مناسب لتغيّر مجالك المهني، لذلك عليك أن تبذل المزيد من الجهد والمثابرة. سيتحقق ما طال حلمك به وستتمتع بالثقة عدا عن اكتساب قوة واضحة مثيرة للإعجاب. سوف تحصل على الدعم الكامل والتعاون من قبل أعضاء فريقك والإدارة. سوف تشهد قفزة جيدة في مهنتك خلال العام 2022. وسوف تجلب المواقع الفلكية فرصاً جيدة لك لتعزيز وتقوية مهنتك. تابعي المزيد: توقعات الأبراج للعام 2022 من جومانة وهبيبرج الأسدسوف يتألق الخط المهني لأصحاب برج الأسد خلال العام 2022. سيكون عام 2022 عاماً مهماً جداً بالنسبة إلى الأسد، وستمضي قدماً في مشاريعك وأنت مليء بالتفاؤل. ستكون مرحلة إنتقالية وبداية مسار سينتهي في عام 2023. وفي منتصف العام قد تجد نفسك تقوم ببعض الأعمال والواجبات التي عليك القيام بها فيما يتعلق بدخلك ومواردك المالية. يجب أن تعتمد على خبرتك وتثق بإمكانياتك حتى لا تفوتك فرص التطوير. كن على ثقة بأنّ كل توجه غير تقليدي سيزيدك إزدهاراً وستمتلئ بالطموح وستحقق ترقية أو تتوصل الى شغل مركز مهم. تكون السنة جيدة جداً للإستثمارات العقارية والتجارة والإعلام والفن.الفترة بين تموز وآب هي الأقل توهجاً، ولكنك ستخرج منتصراً في نهاية العام.برج القوسيُوفر العام 2022، الكثير من الفرص لمواليد القوس. ستكون قادراً على إثبات مهاراتك في العمل. وستحظى بسمعة جيدة في مؤسستك بسبب قدراتك ومهاراتك الدبلوماسية. ستكون قوياً بما يكفي لهزيمة منافسيك ومعارضيك خلال هذه الفترة. وربما تحصل على بعض الأفضلية من رئيسك أو السلطات الأعلى. وسيتمكن أصحاب العمل من تحقيق النجاح في مجالات أعمالهم. يحذرك ساتورن من عمليات إستثمارية غير مدروسة ومن توظيف مالك بطريقة متسرعة. تناغم ساتورن وأورانوس يعني إنقلابات مهمة جداً في حياتك، ويعني مشاريع جديدة ومفاجآت مميزة في العمل، وأرباح تحققها بصورة غير متوقعة، ويعني أسفار وعمليات إستثمارية ومالية وخاصة في شهر آب، وتكون فترة مميزة للبحث عن عمل أو منزل أو مكان إقامة جديد.تهبك الأفلاك حظوظ ونجاحات في كل ما تُقدم عليه بين آب وأيلول. تابعي المزيد: توقعات العام 2022 للأبراج على الصعيد الصحيبرج الجديسوف تجني نتائج وثمار جهودك السابقة خلال هذه الفترة. وربما تحصل على الترقية المناسبة بسبب ذلك. ستشعر أخيراً كما لو كنت تتحكم بشكل كامل في حياتك. جني ثمار العام الماضي، من خلال الإستمرار في العمل الجاد. صعوبات إدارية وقانونية في شهر آذار، وتراجع في المعنويات وإرتباك وصعوبات وعراقيل في شهر تموز. في تشرين الأول تحقق أرباحاً مالية غير منتظرة. تتغير حياتك وخاصةً بعد 11 آب، وتسجل نقاطاً لمصلحتك وتطورات تفوق آمالك وأخباراً سعيدة وجوائز ومكافآت.برج الدلويُتيح لك كوكب زحل الموجود في برجك التصرف بنضج وحكمة. سيساعدك كوكب المشتري على مدار العام في زيادة دخلك، ويجعلك تشعر بالرضا طالما أنّ نبتون لا يمنحك أوهام العظمة. إعتباراً من شهر آب تتحرر من القيود وتنطلق بسرعة لا متناهية وتسجل تطورات ويبتسم الحظ لك.تتلقى مفاجآت سعيدة وإعتراف كبير بكفاءاتك، في الاشهر الاولى من السنة تحضر لمشروع يُبصر النور في الصيف.ستكون قادراً على تحقيق بعض الصفقات المربحة التي ستعزز دخلك. وستحظى بسمعة جيدة بين زملاء العمل خلال هذه الفترة.