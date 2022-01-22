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منوعات
شابة تصاب بكورونا أربع مرات
Lebanon 24
22-01-2022
|
16:00
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تعرضت شابة بريطانية تبلغ من العمر 20 عامًا، لأربع إصابات كوفيد-19 منذ أيلول 2020.
وأثبت اختبار "بي سي آر" أجرته ميا والتون مطلع العام الجديد قبل سفرها إلى لوس أنجلوس، إصابتها بفيروس كورونا، لتكون بذلك الإصابة الرابعة لها.
ونقلت صحيفة "ذا غارديان" عن والتون قولها إنها تفاجأت عندما كانت نتيجة فحصها إيجابية، إذ كانت تعتقد أن إصابتها لأول مرة بكوفيد-19، سيشكّل لديها مناعة تحول دون تعرضها للمرض مرة أخرى.
وأكدت والتون أنها أصيبت بكورونا رغم حرصها على ارتداء الكمامة في مكان العمل، وحرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية مثل التباعد.
وفي ما يتعلق بالأعراض التي شعرت بها خلال إصاباتها الأربع بكورونا، قالت والتون: "أحسست بالتعب والإعياء وسيلان الأنف، لكني كنت أظن في كل مرة أن الأمر مجرد حساسية أعاني منها أصلا".
وأضافت: "الغريب في الأمر أني تجنبت الاتصال بوالدي اللذين أصيبا بالمرض، واتبعت كافة الإجراءات الوقائية، لكن ذلك لم يمنع إصابتي بكورونا".
ولفتت والتون إلى أن إصابتها الأخيرة بكوفيد-19 كانت مختلفة عن سابقاتها، حيث كانت أعراضها قريبة جدا من تلك الخاصة بالإنفلونزا.
واختتمت والتون التي سبق لها الحصول على جرعتين من لقاح كورونا حديثها للصحيفة البريطانية قائلة: "المضحك في الأمر أنني لما كنت أعمل في مؤسسة صحية وكنت على اتصال بمصابي كورونا لم أصب بالمرض، بينما حدث معي الأمر أربع مرات بعدما اتبعت بدقة إجراءات الوقاية وكنت أعمل بمكان آخر".
جدير بالذكر أن أحدث إحصاء لـ"رويترز" قد أظهر أن أكثر من 341.63 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5 ملايين و926434.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين أواخر عام 2019.
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