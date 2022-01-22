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برجك اليوم

Lebanon 24
22-01-2022 | 23:00
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الحمل
 
مهاراتك في العمل لن تتطور وحدها، أنت بحاجة إلى بذل الجهد من أجل التعلم ومعرفة المزيد حول طريقة أداء عملك، يجب أن تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الأمر
 
 
الثور
 
تواجه مشكلة طارئة تتعلق بارتباط مهني سابق لم تستطع إيفاء تعهدك به، انتبه للنزاعات
 
 
الجوزاء
 
يتحدث هذا اليوم عن عملية شرائية أو عملية بيع أو عن استثمار تخطط له وقد تؤتمن على سرّ
 
 
السرطان
 
أمن الإستعدادات اللازمة لتنفيذ المشروع الذي بين يديك لأن النجاح مؤكد، وربما يكون أفضل وقت لذلك هو هذا اليوم
 
 
الاسد
 
يعزز هذا اليوم مكانتك الشخصية ويضفي عليك سحراً ويبشر بفترة من الشعبية والنجاح المنقطع النظير، فاطمئن
 
 
العذراء
 
يحاول أحد المتطفلين على المجال المهني أن يشوّش على مشروع لك أو عقد أو يسعى لكي يجعل أحد الأحلام يتبخر
 
 
الميزان
 
يبشر هذا اليوم بمنسوب كبير من الحظ على الصعيد المهني، لكن تحسّب لأي طارىء ولا تصدّق بعض الوعود
 
 
العقرب
 
تسهل المحادثات وتزدهر، وتشعر أنك تحررت من قيد وتضع اللمسات الأخيرة على مشروع خاص
 
 
القوس
 
يتحدث هذا اليوم عن ضرورة تسوية وضع شخصي قد يستجدّ في مجال عملك ويمكن أن يتطور نحو الأسواء، انتبه
 
 
الجدي
 
يضعك هذا اليوم أمام خيار دقيق ويجعلك حائراً في قرار يجب أن تتخذه، وتمارس استقلالية وميلاً الى الانتفاضة والرفض والثورة
 
 
الدلو
 
يثير هذا اليوم قصة قديمة ويضعها على بساط البحث مجدداً، فتنكب على دراستها من مختلف الجوانب
 
 
الحوت
 
يخف الضغط وتشعر بذلك ويدعوك هذا اليوم إلى الانفتاح وتنفيذ الرغبات والأفكار، ويجعلك تستفيد من بعض الظروف
 
المصدر: السومرية
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