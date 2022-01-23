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أطلقت النار على عاملة في "ماكدونالدز" بسبب سعر البطاطا المقلية!

Lebanon 24
23-01-2022 | 02:00
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اتهمت السلطات الأميركية امرأة بإطلاق النار على موظفة في أحد فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة بعد مشاجرة حول خصم على سعر البطاطا المقلية.
وقال موقع "fox2now" إن مكتب المدعي العام في مقاطعة سانت لويس، اتهم السيدة تيريكا كلاي، 30 عاما، بالاعتداء من الدرجة الأولى وارتكاب عمل إجرامي مسلح.
وأوضحت الشرطة أن كلاي كانت في سيارتها تتحدث إلى عاملة المطعم قبل أن ينشب بينهما جدل حول خصم على سعر البطاطا المقلية.
وبحسب وثائق عرضت أمام المحكمة، فإن كلاي هددت بإطلاق النار على الضحية، وعندما غادرت الموظفة للحصول على استراحة، تابعت السيدة الشجار، وضربتها قبل أن تطلق النار عليها من سلاحها، وقد رصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة.
 
وأفادت الشرطة بأن الضحية أصيبت بجرح سطحي وخرجت من المستشفى، فيما تم احتجاز كلاي ومن المقرر عقد جلسة استماع لها في الأسبوع المقبل.
المصدر: سبوتنيك
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