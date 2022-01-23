4 أبراج تحب السهر ليلاً... هل أنت من بينها؟

يضطر البعض للسهر طوال الليل لأسباب مختلفة منها العمل أو التفكير في إيجاد حلول للمشاكل المختلفة التي يمر بها، أو لأسباب مختلفة دفعته لعدم النوم، لكن بعض الأشخاص يعتبرون من محبي السهر، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "yourtango".برج القوسيعتبر مولود برج القوس من الأبراج التي تعشق خوض المغامرات، لذلك من المتوقع أن يخرج من منزله في أي وقت طوال اليوم، حتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً.برج الحمليعتبر مولود برج الحمل، مثل القوس، فهو مغامر وفضولي كما يفضل ركوب السيارة في وقت متأخر من الليل مع الاستماع لنغمات الموسيقى الهادئة والمفضلة له، مع أحد أصدقائه المقربين ويفضل أن يتجول بسيارته حتى الصباح، لذلك فإن مواعيد نومه مضطربة.برج الثوريميل مولود برج الثور إلى التواجد مع أصدقائه طوال الليل، سواء للسير في الشوارع أو مشاهدة أحد الأفلام عند أحدهم في المنزل، أو حتى التحدث معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.برج الأسديعتبر مولود برج الأسد من أكثر الأبراج المحبة للسهر طوال الليل، لكنه لا يهتم بالخروج من المنزل، ويفضل مشاهد برنامجه التليفزيوني المفضل أو أحد الأفلام السينمائية في البيت، أو حتى مراسلة أحد المقربين له، سواء أكانوا أصدقاءه أو أقاربه حتى لا يشعر بالملل طوال الليل.