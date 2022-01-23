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داخل البروكولي... مفاجأة مرعبة!

Lebanon 24
23-01-2022 | 12:00
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تفاجأت سيدة أسترالية بـ"مفاجأة غير سارة" بعد شرائها كيسا من البروكلي كانت تخطط لطهيه.

ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن كلوي ميتشل، قولها إنها "صدمت" لما رأت عقربا مختبئا في عبوة البروكلي التي اشترتها من أحد المتاجر في ولاية نيو ساوث ويلز.

وأوضحت ميتشل أنها اكتشفت العقرب وهي تفرغ محتويات كيس البروكلي في قدر للطهي.

وأضافت: "كان منظره صادما ومرعبا، الأمر الذي دفعني للصراخ للفت انتباه زوجي الذي سارع للإمساك بالمخلوق المخيف ذو الثمانية أرجل"، حسبما نقلت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" للأنباء.

وردّ المتجر الذي اشترت منه ميتشل البروكلي على المنشور الذي شاركته على صفحتها في "فيسبوك"، بالقول: "مثل هذه الحوادث ليست شائعة. نشجع عملاءنا على لفت انتباهنا لمثل هذه الحالات كي نتمكن من مراجعتها واكتشاف أسباب حدوثها".
 
(سكاينيوز عربية) 
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