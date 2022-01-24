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أغرب 5 عادات زواج حول العالم ...هذه اشهرها!

Lebanon 24
24-01-2022 | 02:00
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تتحكم العادات والتقاليد في طقوس الزواج حول العالم وبعضها غريب لدرجة مذهلة تصل لضرب العريس؛ لمنعه من الوصول لعروسه، أو إرسال العروس قبل الزواج إلى "مخيمات الدهون"، والبعض الآخر يقدم العروس لعريسها في أقبح صورة في ليلة العمر،  ويتوقف متابعو الغرائب في العالم عند 5 من أغرب طقوس الزواج أحدها في دولة عربية، مع ملاحظة أن هذه العادات وبعد التطور والعولمة والانفتاح في الثقافات لم تعد تنطبق على كامل الشعب في تلك الدول وإنما تخص قبائل أو مناطق جغرافية قليلة ومعينة:

شجرة العروس في الصين

تصعد العروس إلى شجرة مرتفعة، ويجب على عريسها أن يتسلق الشجرة، بينما تقف عائلة العروس أسفلها، وتحاول منعه من الوصول إليها باستخدام العصي، وإذا تمكن من تسلق الشجرة والوصول إلى العروس استطاع الزواج بها ويحصل على ثقة عائلتها.

العروس بأقبح صورة في اسكتلندا

تحرص العروس في يوم زفافها على أن تكون في أقبح صورة، وتقوم صديقاتها بإلقاء القمامة والبيض المتعفن عليها، وأحيانا القطران حتى تظهر العروس في أبشع صورة، والمغزى من وراء هذا الطقس الغريب هو أنه إذا كانت قادرة على تحمل كل هذه الأشياء؛ فإنها سوف تستطيع تحمل مسؤوليات الزواج.

مخيمات الدهون في موريتانيا

يتم إرسال العروس قبل الزواج إلى "مخيمات الدهون"، وذلك حتى يزيد وزنها قدر الإمكان قبل الزواج وتبذل العروس الكثير من الجهد في كسب الوزن قبل موعد الزواج.

لا ترفع قدميها عن الأرض في أيرلندا

يؤمن الشعب الإيرلندي بأن هناك جنّيات تسرق كل ما هو جميل على الأرض، وينعكس هذا المعتقد على عادات وتقاليد الزواج، فالعروس تكون أجمل ما على الأرض في يوم زفافها؛ لذلك يخشى الشعب الأيرلندي أن تُسرق، فيجب على العروس ألا ترفع قدميها عن الأرض، وأن تحتفظ بقدميها ملامستين للأرض حتى لا تخطف.

عروس بالليمون والكركم في الهند

في يوم الحناء تدهن العروس بالليمون والكركم، وتوضع الحناء على يديها وقدميها، وتلبس العروس "رداء الرصين" الخاص بهذا اليوم. أما يوم الزفاف فيخلع العريس حذاءه قبل الاقتراب من مذبح الزفاف، ويتوجب على أهل العروس محاولة سرقة الحذاء وعلى أهل العريس حماية الحذاء من السرقة، وفي حال نجاح أهل العروس يتوجب على العريس أن يدفع فدية لأهل العروس قبل استرداد الحذاء.
المصدر: الامارات اليوم
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