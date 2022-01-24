حادث مأساوي يودي بحياة عائلة بكاملها... اليكم ما حصل!

يعاين فريق من النيابة العامة بمركز شبراخيت التابعة لنيابة جنوب دمنهور، جثث قاريء القران الشهير سيد احمد عيسى، وزوجته ونجله طبيب الأطفال بمستشفى شبراخيت العام الذي عثر عليهم داخل منزلهم جثث هامدة نتيجة حالة تسمم، جماعية ادت إلى وفاتهم، وإصابة 9 أشخاص من افراد الاسرة بحالات خطرة، وتم نقلهم إلى المشفى ..واسفر الحادث عن وفاة سيد احمد عيسى" 56 عاما"، فردوس محمد زايد 60 عاما ، دكتور محمد سيد احمد عيسى "38 عاما"، وجري التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة داخل منزلهم بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.كما أصيب كل من" احمد وائل عيسي 5 سنوات، ندي وائل عيسي 8 سنوات، ياسمين عادل عيد 30 سنه، عمر محمد سيد احمد عيسي 8 سنوات، سلمي محمد سيد احمد عيسي 7 سنوات، ميار وائل سيد احمد عيسى 12 سنوات،فريده محمد سيد احمد عيسي 2 سنه، احمد محمد سيد احمد عيسي 4 سنوات، نهله احمد البنا 38 سنة، زجاري التعامل مع الحالات وعمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبيه اللازمة. بحسب صحيفة الوطن.وأشارت التحريات الأولية أن سبب الوفاة يرجع إلى تناول وجبة غذائية فاسدة أدت إلي وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، فيما أشار تقرير الصحة إلي أن سبب الوفاة هو استنشاق غاز ادي إلى وفاة عدد من الأشخاص وأصابة بعضهم بحالات الاختناق.وكانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا يفيد وفاة 3 أشخاص داخل منزلهم بقرية لقانة التابعة لذات المركز وإصابة عددا من أفراد أسرتهم وجري تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.