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حمل يده المقطوعة وتوجه الى المستشفى... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-01-2022 | 10:00
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أنقذ عاملان في القطاع العام، في ولاية ماين الأمريكية، رجلا بعد أن شاهداه يحمل ذراعه المقطوعة راكضا على الطريق، بحسب السلطات.

وقالت ماري آن برينشيك، مديرة الأشغال العامة في مدينة لويستون: "ما حصل كان تدخلا إلهيا، لأن اثنين من زملائي كانا يعملان على أرصفة المشاة".

وأفادت صحيفة "the sun journal"، بأن شهود عيان، قالوا إن ذراع الرجل قطعت بالقرب من كتفه في حادث على ما يبدو في مكان العمل يوم الجمعة الماضي".

وطبق أفراد طاقم الأشغال العامة، الإسعافات الأولية، أثناء انتظار وصول سيارة الإسعاف، وفقا لما ذكره الملازم في شرطة لويستون، ديريك سانت لوران.

وتتبع المحققون سلسلة من الدماء تعود إلى محل تجاري، حيث قال عدة أشخاص إن الرجل، الذي وصف بأنه شاب، كان يدير منشرة.

وقال مسؤولون إن الرجل المصاب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، نقل إلى المستشفى ومن المتوقع أن ينجو. ولم يتضح ما إذا كان الجراحون قادرين على إعادة ربط ذراعه.

( the guardian) 
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