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فازت بثلاثة ملايين دولار عن طريق الصدفة! (صورة)

Lebanon 24
24-01-2022 | 16:00
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اكتشفت امرأة أميركية فوزها في يانصيب بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك في رسالة بريد إلكتروني في مجلد ‏البريد العشوائي الخاص بها.‏
وقال منظم المسابقة، يوم الجمعة الماضي، إن المرأة وتدعى، لورا سبيرز (55 عاما) من مقاطعة أوكلاند، قامت بمطابقة 5 كرات في جائزة "ميغا ميليونز" في ولاية ميشيغان يانصيب ليلة رأس السنة الجديدة، لكنها لم تفكر في التحقق من أرقامها، أو التحقق من بريدها العشوائي (السبام)، بحسب قناة "سي بي إس بيتسبرغ".
 
وتابعت أنها لم تصدق ما قرأته في الرسالة العشوائية، لذلك قامت بتسجيل الدخول إلى حساب اليانصيب الخاص بها للتأكد، وأن الأمر لا يزال الأمر صادما للغاية بالنسبة لها.

وأشارت سبيرز إلى أنها أضافت يانصيب ميشيغان إلى قائمة المرسلين الآمنين، في حال أن حالفها الحظ مرة أخرى بالفوز.
وتخطط لمشاركة مبلغ الثلاثة ملايين دولار مع أسرتها، والتقاعد في وقت أبكر مما هو مخطط له.
 
المصدر: سبوتنيك
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