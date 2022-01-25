هذه الأبراج قلبها أبيض وتسامح بسهولة.. هل أنت من بينها؟

بعض الأشخاص يمتلكون روح التسامح مع الغير سواء عند تصرف أحدهم بحماقة معهم أو عند تعرضهم للظلم من الآخرين، لذلك فهم من الأشخاص المحبوبين لمن حولهم سواء زملائهم أو أصدقائهم، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية.

من هي الأبراج المعروفة بالتسامح مع الغير؟

برج الحوت

يعتبر برج الحوت من الأبراج الأكثر تسامحًا، وذلك بسبب طبيعتهم العاطفية وسعيهم لمساعدة الغير وحب الخير لغيرهم، لذلك لا يرغبون في خسارة أحد، لهذا يسامحون ويتحملون حماقات الآخرين.

برج الميزان

يحتل برج الميزان المرتبة الثانية في الأبراج الأكثر تسامحاً، وذلك لأنهم يمنحون الآخرين فرصة للاعتذار عن أخطائهم، ويحاولون أن يكونوا ودودون مع الجميع بسبب طبيعتهم الدبلوماسية والعاطفية، كما يتصفون بالصبر والاعتقاد بأن سلوك البعض قد يتحسن على المدى الطويل، كما يتجنبون الدخول في صدام مع أحد، لذلك فهم يسامحون الغير.

برج الثور

ويعتبر برج الثور في المركز الثالث بالأبراج الأكثر تسامحًا، رغم إنه عنيد ومتشدد لكنه عاطفي بطبعه والصبر الطويل، لذلك عندما يقررون البقاء مع أحد واستمرار علاقتهم به، فإنهم يحافظون على هذه العلاقة مهما حدث من الطرف الآخر، كما يعرفون بالتسامح والصبر حتى يصلون إلى الحد الأقصى من التحمل الذي يجعلهم لا يغفرون أخطاء الآخرين معهم.

برج الدلو

يعرف عن برج الدلو بأنه متسامح للغاية ويسعى دائماً لمساعدة الغير بقدر الإمكان، وعندما يقعون فى الحب، فإنهم عادة ما يعطون كل ما لديهم للحبيب، لكنهم أذكياء ومنفتحون لذلك فهو يفهمون جيداً إن البشر ليسوا كاملين ولهذا يتسامحون مع سلوكيات الغير الخاطئة ويقبلون عيوبهم.

برج القوس

يعتبر مولود القوس من أكثر الأبراج الفلكية تسامحاً، وتفاؤلاً، ويحاول دائمًا إعطاء النصائح للآخرين، كما يسعى دائماً لإعطاء الحرية للآخرين ولا يصدر عليه أحكام فى اختياراته، كما يمتلك قلبا كبيرا يسع الكثير ويتقبلهم بعيوبهم، لكنه مع ذلك لا يتسامح مع السلوك غير المحترم، لأنه يعامل الناس باحترام ويتوقع أن يعامل بالمثل.