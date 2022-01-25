جريمة مروعة تهز بلد عربي..3 أشقاء يذبحون شقيقتهم بعد "إنجاب خارج الزواج"

فتحت النيابة العامة المصرية، الاثنين، تحقيقا مع 3 أشقاء بتهمة قتل شقيقتهم بعد إنجاب طفل إثر علاقة خارج إطار الزواج، وفقا لما نقله موقع "بوابة الأهرام".وأمرت النيابة في جنوب محافظة الجيزة، جنوب العاصمة القاهرة، بتشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة، كما طالبت الأجهزة الأمنية بالتحري للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.وأشار الموقع إلى أن التحقيقات كشفت "ربة منزل أنجبت سفاحا، قبل أقل من شهر، من علاقة غير شرعية مع سائق في منطقة الهرم، مما دفع أشقائها الثلاثة إلى ذبحها بسبب فعلتها".وذكر أن الشرطة قامت بضبط المتهمين الثلاثة، والسائق، الذي اعترف بأنه والد الطفل.وحسب موقع "صدى البلد"، فقد عثر على "سكين" مع أحد الأشقاء وهو المتهم الرئيسي الذي يقيم بالهرم، والذي اعترف بجريمته مع أشقائه "انتقاما لشرفهم"، على حد تعبيره.