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"لتجربة فريدة وسط الطبيعة"...أفضل 5 مواقع للتخييم!

Lebanon 24
25-01-2022 | 05:00
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تنتشر في مختلف أرجاء الدولة مواقع تسمح بالتخييم في أجواء مريحة وممتعة، وتقدم الإمارات خيارات لا حصر لها لقضاء ليالي الشتاء بين الكثبان الرملية، أو مشاهدة شروق الشمس من القمم الجبلية.

يتيح جبل جيس في رأس الخيمة لعشاق المغامرات طرقاً عديدة لبدء رحلتهم المملوءة بالتشويق والإثارة، بدءاً من مسارات التسلق الطويلة، والمتاهات المعلقة، وصولاً إلى المغامرات الشائقة على أطول مسار انزلاقي في العالم، ما يجعل الجبل على رأس الوجهات التي ينبغي للزوار التوجه إليها خلال الشتاء، فضلاً عن إمكانية التخييم التي تضفي بُعداً آخر لتلك التجارب.

وحب الصحراء ميزة معروفة لدى الإماراتيين، اكتسبها المقيمون في الدولة وزوارها أيضاً، من خلال قضاء أوقات طويلة بين جنبات الكثبان الرملية الحمراء الساحرة، وليس من مكان أفضل للاستمتاع بمثل هذه التجربة سوى صخرة الأحفور في الشارقة. تقع هذه الصخرة في منطقة مليحة على بُعد ساعة من مدينة الشارقة، وهي عبارة عن صخرة حادة تبرز من الرمال، لتبدو مثل سنّ عملاق. يمكنك التخييم في أي مكان، لكن من الأفضل استعمال سيارة دفع رباعي، لكي تتمكن من القيادة بسلاسة وسط الكثبان الرملية.

وتعد القدرة من الوجهات الجذابة لعشاق المغامرات في الهواء الطلق، وهي تقع في جنوب إمارة دبي، عند نهاية الطريق السريع D73، وتعتبر بمثابة واحة صحراوية اصطناعية، تضم بحيرات وكثباناً رملية ومسارات، ويمكن للزوار أن يجدوا مواقع معزولة بسهولة للتخييم والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية. وتتوافر في الجهة الشرقية من البحيرات منطقتان مخصصتان للتخييم، إحداهما للعائلات.

وينعم محبو التخييم في الإمارات بإمكانية نصب خيمهم على بُعد أمتار قليلة من مياه الخليج العربي، وتوفر المنطقة الغربية في أبوظبي بعض أفضل الخيارات في هذا السياق، خصوصاً مع وفرة الشواطئ البكر التي تعد مكاناً ممتازاً للاسترخاء في الليل، وقضاء أمتع الأوقات في النهار.

يزخر شاطئ Shipwreck Beach في الرويس بكثبان رملية مدهشة، على بُعد 230 كيلومتراً من أبوظبي. يتعين على الراغبين في الذهاب إلى تلك المنطقة أن يجلبوا معهم كل ما يحتاجون، نظراً إلى المسافة البعيدة، لكن ليس هناك أجمل من قضاء أوقات غاية في الروعة في منطقة بعيدة كهذه، بصحبة العائلة أو الأصدقاء، وإشعال النار في الليل، والابتعاد عن صخب المدينة.

فيما استطاعت حتّا أن تثبّت أقدامها على خريطة السياحة الإماراتية، وتقع هذه المنطقة في أقصى شرق البلاد، بالقرب من جبال الحجر، وقد أصبحت قبلة لعشاق الأنشطة في الهواء الطلق، مثل التنزه على الجبال، والتجديف وقيادة الدراجات في الطرق الجبلية، وقيادة السيارات في الطرق الوعرة. ويوفر "حتّا وادي هب" العديد من هذه النشاطات، إضافة إلى عربات الأطعمة، لكن تكفيك زيارة هذه المنطقة بغرض التخييم، والاستمتاع بحس المغامرة في عطلة نهاية الأسبوع.
المصدر: الامارات اليوم
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