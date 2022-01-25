14
o
بيروت
16
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
قرية معزولة.. طبيعتها خلابة وتتحدث هذه اللغة!
Lebanon 24
25-01-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الحدود بين إيطاليا وفرنسا، تقع قرية سانكتو لوسيو دي كومبوسكورو، التي تلقب بـ"بروفانس الصغيرة"، وما يميز هذه القرية أنها معزولة بكل ما للكلمة من معنى.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية في تقرير أن أكثر ما يميز هذه القرية هو أنها لا تتكلم الإيطالية رغم أنه تعتبر إيطالية.
وحتى يصل الزوار إلى هذه القرية، عليهم السفر إلى منطقة تورين بالطائرة، ثم ركوب القطار فالحافلة.
ولدى الوصول إلى القرية، يتفاجئ الزوار بأن سكان القرية لا يتحدثون اللغة الإيطالية، وربما يتساءلون إن كانوا فعلا في إيطاليا أم غادروها.
ويتحدث سكان قرية سانكتو لوسيو دي كومبوسكورو لغة "البروفنسال"، وهي لهجة لاتينية قديمة تعود إلى القرون الوسطى، وأصلها منطقة الأوكيتان في فرنسا.
وتستخدم هذه اللغة أيضا في منطقة أوكسيتانيا في فرنسا.
ويعيش في القرية الإيطالية نحو 30 شخصا، والحياة ليست سهلة بالنسبة إلى السكان، فهو يعيشون على رعاية الماشية، التي تتعرض لهجمات الذئاب.
وغالبا ما تنقطع الكهرباء لفترات تصل إلى أسابيع في فصل الشتاء، والاتصال بالإنترنت هناك ضئيل.
ومع ذلك، تشكل القرية الإيطالية المعزولة وجهة مثالية للسياح، فهي تطل على المروج الجبلية الهادئة وحقول الورود ذات اللون الأرجواني الزاهي.
وفي الأفق، يمكن للزوار التمتع بالنظر إلى جبال الألب الساحرة.
والهدوء هنا لا مثيل له، فلا حانات ولا مطاعم ولا أسواق كبرى، وربما يسمع المرء هنا جلبة خفيفة عندما يقوم بعض الزوار برحلات صيد أو ينظم السكان عرضا فلوكلوريا.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
فيديو حصري لجريمة القتل أمام ملهى ليلي في بيروت.. هكذا حصلت
Lebanon 24
فيديو حصري لجريمة القتل أمام ملهى ليلي في بيروت.. هكذا حصلت
13:53 | 2022-01-24
24/01/2022 01:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نجلُ سعد الحريري يعلّق على قرار والده الأخير.. هذا ما قاله
Lebanon 24
نجلُ سعد الحريري يعلّق على قرار والده الأخير.. هذا ما قاله
15:25 | 2022-01-24
24/01/2022 03:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين غداً.. إليكم كم سيصبح ثمنه
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين غداً.. إليكم كم سيصبح ثمنه
14:06 | 2022-01-24
24/01/2022 02:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "هبة" استعدوا للعاصفة "ياسمين".. نزول قطبي مثلج وموجة صقيع تستمر حتى هذا الموعد!
Lebanon 24
بعد "هبة" استعدوا للعاصفة "ياسمين".. نزول قطبي مثلج وموجة صقيع تستمر حتى هذا الموعد!
02:30 | 2022-01-25
25/01/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسباب انخفاض الدولار تتوضّح.. ماذا قال الخبراء عن "انتعاش الليرة"؟
Lebanon 24
أسباب انخفاض الدولار تتوضّح.. ماذا قال الخبراء عن "انتعاش الليرة"؟
12:00 | 2022-01-24
24/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:16 | 2022-01-25
هذه الأبراج لا تكتم الأسرار.. هل أنت من بينها؟
10:00 | 2022-01-25
حدث صادم... حارس أمن يعتدي على سيدة بطريقة غير متوقعة
07:00 | 2022-01-25
رحلة مكافحة التدخين.... بين السياسة والصحة
06:15 | 2022-01-25
هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف عن الحريري... وهل يعود إلى السياسة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-01-25
"لتجربة فريدة وسط الطبيعة"...أفضل 5 مواقع للتخييم!
04:54 | 2022-01-25
ماذا يحمل الأسبوع الأخير من كانون الثاني للأبراج؟ إليكم توقعات ماغي فرح
فيديو
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
03:00 | 2022-01-25
25/01/2022 17:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
10:13 | 2022-01-22
25/01/2022 17:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
02:00 | 2022-01-22
25/01/2022 17:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact