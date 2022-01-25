حدث صادم... حارس أمن يعتدي على سيدة بطريقة غير متوقعة

وثق مقطع فيديو صادم، لحظة توجيه حارس أمن بمطعم "ماكدونالدز" الشهير لكمة لوجه زبونة أردتها أرضا، ثم سحلها إلى خارج المحل.



وتظهر المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، وهي تحاول الدفاع عن نفسها ممسكة بساقي الحارس للوقوف، قبل أن يصرخ عليها "ابتعدي عني" ويسحبها من ساقيها إلى الخارج.

من جهته، قال متحدث باسم سلسلة المطاعم الشهيرة إنه تم فتح تحقيق في واقعة الاعتداء لمعرفة ملابساتها وسبب اعتداء حارس الأمن على الزبونة. وأكد على أن الحارس ينتسب إلى إحدى الشركات الخاصة، وسيتم إنهاء خدمته كعقاب له.



وأكد المتحدث على أن عملاق الوجبات السريعة (ماكدونالدز) لديه "سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه العنف أو سوء المعاملة".



( The Sun)