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منوعات
طرد من عمله بعد انتشار فيديو له وهو يعتدي على زوجته!
Lebanon 24
25-01-2022
|
14:00
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اعتقلت السلطات الصينية رجلا من مدينة شيان بمقاطعة شنشي لمدة 5 أيام، وتم فصله من جميع مناصبه الإدارية في شركته، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يضرب زوجته في حضور طفلهما.
ويظهر الفيديو أن الرجل المدعو وانغ بينغفي وهو يرتكب جريمة العنف المنزلي، حيث كان يضرب زوجته على رأسها لعدة دقائق، بينما كانت تحاول حماية طفلهما.
وفي وقت لاحق، انتشر على الإنترنت منشور يشتبه أن تكون زوجة وانغ كتبته، يقول إن وانغ كان يسيء معاملتها جسديا منذ زواجهما قبل سنوات.
وندد نشطاء بسلوك وانغ، ووجهوا انتقادات شديدة لظاهرة العنف المنزلي. وقال بعض مستخدمي الإنترنت الذين زعموا أنهم من زملاء وانغ في العمل، إن الرجل كان يبدو "متواضعا ولطيفا" في العمل، وقد صدموا بعدما اكتشفوا أنه ارتكب عنفا منزليا.
في غضون ذلك، أصدر فرع شرطة باكياو التابع لإدارة الأمن العام بشيان، بيانا يوم السبت، جاء فيه أن زوجة وانغ، أبلغت الشرطة يوم الأربعاء الماضي بالحادث الذي وقع مساء الثلاثاء.
ووجدت الشرطة أن الزوجين دخلا في نزاع حول الأعمال المنزلية. وأدت أقوال الزوجة وأفعالها إلى تصعيد الصراع بينهما، مما تسبب في العنف الأسري. وعانت الزوجة من بعض إصابات الأنسجة الرخوة. وفي وقت لاحق، تم وضع الزوج رهن الاعتقال الإداري لمدة خمسة أيام.
(Global Times)
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