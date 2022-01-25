ماذا يحمل الأسبوع الأخير من كانون الثاني للأبراج؟ إليكم توقعات ماغي فرح

ماذا يحمل الأسبوع الرابع من شهر كانون الثاني من العام 2022 للأبراج؟ وهل سيكون هذا الاسبوع حافلاً بالأخبار السارة للأبراج؟ إليكم أبرز التوقعات للاعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح.

برج الحمل

تفرح بدعوات إجتماعية مناسبة بين الجمعة والسبت، ويكونان هذان اليومان مناسبان لفض النزاع أو المصالحة أو القيام في عملية وساطة لتقريب وجهات النظر. تحقق حلماً أو تنجح في مهمة إستثنائية وتتصرف بحرية تامة وتعبر عن قدراتك بصورة خاصة. قد تنال جائزة أو مكافأة. يحمل آخر يومين من الأسبوع همّاً جديداً يُضاف إلى همومك ويتعلق بشأن مادي أو مهني. رغم كل الإيجابيات المحتملة، عليك الحذر من بعض الأعداء إبتداءً من يوم الخميس.

برج الثور

يكون يوم الخميس جيداً وينتهي الأسبوع هذا مع مزاج هادىء جداً وأكثر رونقاً من بدايته. لا تترك بعض الشؤون الماضية تؤثر على أوضاعك الراهنة، عليك الإقتناع بأنّ المستحيل ممكن ولن تفشل أبدا.

برج الجوزاء

توقع بين الجمعة والسبت بعض الضغوط الكفيفة لإنهاء بعض المشاريع، وحاول أن تجد بين السبت والإثنين أحداً يستطيع إرشادك إلى الأفضل حتى تتوصل إلى أهدافك لأنّ الأجواء ستكون مربكة في الوقت هذا.

برج السرطان

خفف النمط وركز على بعض المسائل المهنية دون تضييع الوقت. لا تتجاهل السلبيات ولا تُهمل معالجتها إبتداءً من الجمعة حتى لا تدفع الثمن في اليومين الأخيرين المهددين بالأوضاع الدقيقة والمواجهات المزعجة.

برج الأسد

حاذر من مواجهات حادة أو من حوادث بين الأربعاء والخميس، فهذين اليومين معاكسين وانتبه من بعض التطورات التي قد تكون مربكة جداً. تحصل على معلومات مفيدة جداً لتطوير أعمالك بعد الوقت هذا.

برج العذراء

إنتبه من إرتباك وفوضى في الأيام الأخيرة من الأسبوع بسبب بعض المعاكسات التي قد تتعرض لها وإرباكاً كبيراً مع المحيط في المجال التربوي والإجتماعي. تحقق في اليومين الأخيرين من الأسبوع المرتجى أو نجاح باهر وقد تعقد إتفاقاً يبلور بعض الأفكار أو يبرز مواهبك. التأثيرات الفلكية جيدة جداً خاصةً أنّ القمر يلتقي مع مارس حتى يكتمل الطالع الفلكي وماركور في برج الجدي وسيكون من مصلحتك.

برج الميزان

تضطر إلى قبول بعض التنازلات والتسويات. تركز بين الأربعاء والخميس على شؤون مالية ومصرفية قد تفرض عليك أو يترتب عليك قبول بعض الحسابات الجديدة. إذا أردت في الفترة هذه القيام بمفاوضات أو لقاء بعض المعنيين فيُفضل بين الجمعة والسبت. حاول الإبتعاد عن الضوء في اليومين الأخيرين من الشهر. قد يتأخر مشروعاً أو تعيش مرارة معينة أو تغير إتجاهاتك على أثر بعض الترتيبات الجديدة العامة، ولكن هذا لا يمنع من تولي مسؤولية أو قيادة حملة شرط التعامل بمزاج جيد ولا تبالغ بتقديرك لقدراتك، إلتزم القواعد والأصول.

برج العقرب

تتلقى عروضاً جيدة بين الأربعاء والخميس وقد تبدأ بمشاريع واعدة جداً رغم أنّ الفلك يدعوك إلى عدم التهور بين الجمعة والسبت خاصةً إذا تلقيت عرضاً غير منطقياً لدراسته. توقع تطوراً لافتاً ومبادرة قد تذهلك. تتجاوب مع بعض العروض وتُنهي الشهر مع يومين من الإنجازات والأحلام الحلوة. لن يمنعك شيئاً من الإجهار في علاقة أو في فكرة أو إرتباط خاصةً أنّ ماركور سينتقل إلى برج الجدي إبتداءً من الخميس وهذا يعني أنّ الفترة هذه ممتازة ومليئة بالوعود والأفراح.

برج القوس

تتاح لك فرصاً عاطفية وإجتماعية، وتنقذك التطورات أيضاً بين الجمعة والسبت. قد تبدأ مشروعاً جديداً أو تطرأ فكرة أو عملاً مهماً وتفكر بأشياء جديدة وتقيم بعض الحسابات أو تراجع مصرفاً مثلاً وتطالب بشروط مادية وتناقشها في آخر يومين من الأسبوع. كن جدياً جداً ولا تترك مجالاً للملابسات.

برج الجدي

تتسلط عليك الأضواء ويطلب رأيك في أي مجال، فتشعر بالفخر وتضطر إلى معالجة الشؤون الماضية بين الجمعة والسبت أو تستقبل زائرا آتياً من الخارج أو تعود في أفكارك إلى حدثاً حصل معك وتضع حداً للأقاويل. آخر يومين من الشهر يدفعوك للتفاخر بنفسك وتقوم في إنجاز وتحتفل بجديد أو تبرهن عن قدرات جمة في شتى المجالات وتنتصر بقضية وتكون رائداً في محيطك.

برج الدلو

تُسافر بأفكارك بين الجمعة والسبت، وقد تتلقى عروضاً مهنية وستكون العروض هذه مغرية وتدرسها بعناية قبل إتخاذ القرار، ولكن لا تُعطي جواباً في آخر يومين من الأسبوع حتى لا تتفاجىء بأمراً لا يرضيك. أجّل خياراتك وقراراتك في الوقت هذا، لأنه يُخشى من تضليل أو إلتباس.

برج الحوت

تحتدم المشاكل أو يطرأ شيئاً يجعلك مربكاً بين الأربعاء والسبت وتشعر أنك حارج نطاق السيطرة. حاول أن تستريح ولا تتحدى القدر خلال هذين اليومين، رغم ذلك تتمتع بحيوية ممتازة حتى آخر الشهر وردات فعل حكيمة ثم تمر في فترة إنتقالية نحو الأفضل في أول الأسبوع القادم.