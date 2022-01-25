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منوعات
هذه الأبراج لا تكتم الأسرار.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
25-01-2022
|
10:16
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إنّ أسوأ الصفات التي يمكن أن يتصف بها أي شخص هي كشف الأسرار وفضحها. اليكم أبرز الأبراج التي تفشي الأسرار وفقاً لطبيعة شخصية أصحاب كل برج كما يلي:
برج الحمل
تتحكم المشاعر والعاطفة في تصرفات برج الحمل بصورة كبيرة، الأمر الذي يجعله لا يتحكم في أفعاله عند شعوره بالغيرة على سبيل المثال ويجد متعة كبيرة في إفشاء أسرارك لمجرد أنه يغار منك، بالإضافة إلى رغبته أيضا في مساعدتك بأمر ما فيقول هذه الأسرار ظنا منه أن هذا في مصلحتك.
برج الميزان
حفظ الأسرار مهمة صعبة جدا بالنسبة لمواليد برج الميزان وخاصة النساء، بسبب حبهن الشديد للثرثرة والحكي لساعات طويلة، الأمر الذي يجعلهن يفشين أسرار الجميع دون أن يدروا، وعند معاتبتهن سيقلن لك أنهن كشفن أسرارك بدون قصد وأن الذي أمامهن استدرجهن في الحديث ليعرف كل شيء.
برج الحوت
مواليد برج الحوت من الشخصيات الصريحة جدا، وهذا بالطبع يوقعها في خطأ كبير عند التحدث مع أحد وسؤاله عن أمر ما بخصوص شخص ما، فتجده يجيبه بكل صراحة ووضوح، بالإضافة إلى أنه قد ينسى أن ما يقوله سر وينبغي على عدم إفشائه، وهذا يعرضه للكثير من الإحراج والأزمات مع المحيطين به.
برج الجوزاء
أصحاب برج الجوزاء يفضلون البوح بأسرارهم على سبيل الفضفضة ولتخفيف همومهم وأحزانهم، لذلك لا يجدون مشكلة في إخبار أحد بأسرارك أنت أيضًا، حيث أن مواليد برج الجوزاء يحبون مشاركة كل شيء مع الآخرين ولكن بسبب طبيعة شخصية المزاجية تجدهم في بعض الأحيان منعزلين ولا يحكون شيئا لأحد.
المصدر: اليوم السابع
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