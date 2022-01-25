منوعات

سفينة خدعت ركابها.. غيّرت طريقها عمدًا إلى الوجهة الخطأ

Lebanon 24
25-01-2022 | 12:31
A-
A+
Doc-P-911242-637787360116313019.png
Doc-P-911242-637787360116313019.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كانت سفينة سياحية في طريقها إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، لكنها غيّرت طريقها إلى جزر البهاما.

وجاء قرار قبطان السفينة بعدما أصدر القضاء الأميركي مذكرة لتوقيف السفينة، نتيجة لتراكم فواتير الوقود غير المسددة، على ما أوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وفي حال واصلت السفينة "Crystal Symphony" مسارها إلى مدينة ميامي، فسيكون مصيرها المصادرة على أيدي السلطات الأميركية.

ولذلك، حوّل طاقم السفينة المسيرة نحو ميناء بيميني في جزر البهاما، حيث لا تزال راسية هناك، بحسب ما يظهر موقع تتبع حركة السفن.

وبدأت القصة، الأسبوع الماضي، عندما رفعت شركة وقود دعوى في محكمة فيدرالية جنوبي فلوريدا، مشيرة إلى أن شركة سياحية لم تسدد فواتير مستحقة لها تقدر بنحو 4.5 مليون دولار.
 
ومن بين هذه الفواتير، واحدة تقدر بنحو 1.2 مليون دولار على السفينة "Crystal Symphony".

وبناءً على ذلك، أصدر قاض أميركي مذكرة توقيف قبيل موعد وصول السفينة إلى ميناء ميامي، الذي كان مقررا السبت الماضي.

واستبقت السفينة تلك الخطوة بتحويل مسارها نحو جزر البهاما، دون أن تعبأ بالركاب الذين وصل عدد إلى حوالى 300 شخص.

وفي نهاية المطاف، لم يتم نقلهم إلى ميامي إلا في اليوم التالي، أي الأحد، وذلك عبرة عبّارة أبحرت من ميناء بيميني إلى ميامي.

وكانت الرحلة مرهقة على الركاب الذين دفعوا أموال باهظة لقاء رحلة في سفينة سياحية فاخرة، فوجدوا أنفسهم في عبّارة وفي ظل طقس صعب.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-01-25
14:00 | 2022-01-25
12:53 | 2022-01-25
12:47 | 2022-01-25
12:40 | 2022-01-25
12:34 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website