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محاكمة ممرضة والتهمة: التخلص من 8 رضع والتخطيط لقتل 10 آخرين

Lebanon 24
25-01-2022 | 12:40
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مثلت ممرضة بريطانية، متهمة بقتل 8 أطفال رضع في وحدة حديثي الولادة، أمام المحكمة في جلسة استماع قبل محاكمتها.

ونفت الممرضة، لوسي ليتبي (32 عاما) من هيريفورد، قتل 5 أولاد و3 فتيات في مستشفى الكونتيسة تشيستر بين حزيران 2015 وحزيران 2016. كما نفت محاولتها قتل 5 أولاد و5 فتيات آخرين.

وظهرت  لوسي ليتبي عبر فيديو في محكمة تشيستر كراون من غرفة في "إتش إم بي" برونزفيلد في آشفورد.

وتناولت الجلسة الترتيبات قبل المحاكمة في محكمة التاج في مانشستر، والتي من المقرر أن تبدأ في 4 تشرين الأول القادم، وتستمر 6 أشهر.

وتم تحديد جلستين أخريين قبل المحاكمة، في نيسان وحزيران أو تموز. وتمت إعادة ليتبي إلى مركز الحجز حتى جلسة الاستماع التالية.
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