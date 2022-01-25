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فيديو أثار ضجة كبيرة في السعودية: دهسا رجلاً واعتدءا عليه

Lebanon 24
25-01-2022 | 16:00
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وجه النائب العام في السعودية بالتحقق من محتوى مقطع فيديو يظهر دهس رجل والاعتداء عليه من قبل شخصين، والقبض على جميع المتورطين بهذا الاعتداء.
 
وفي التفاصيل، كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة بالمملكة أنه "بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخصين بدهس رجل والاعتداء عليه، فقد وجه النائب العام بالتحقق من محتوى الفيديو والقبض على جميع المتورطين بالاعتداء، ومباشرة التحقيق معهم على الفور تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا جزاءهم".

وشدد المصدر على أن "قضايا الاعتداء على الأشخاص، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

وكان قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق قيام مركبة بدهس رجل بعد خروجه من المسجد فجرا، ونزول شخصين منها قاما بسرقته.
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