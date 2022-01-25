جراحون يكتشفون مبيضًا ورحمًا لدى أب لثلاثة أبناء... إليكم التفاصيل

اكتشف جراحون وجود مبيض ورحم لدى رجل يبلغ من العمر 67 عاما ولديه ثلاثة أبناء.

تعود قصة الواقعة إلى كوسوفو عندما قصد رجل يعاني من آلام في منطقة المغبن.

عند فحص المريض، شخّص الأطباء إصابته بفتق إربي فقرروا إجراء عملية جراحية له.



وكانت المفاجأة أن عثر الأطباء على مبيض ورحم، لدى الرجل.



اتضح أن الرجل يعاني من متلازمة قناة مولريان المستمرة. وهي قنوات تتشكل منها الأعضاء التناسلية لدى الرجال والنساء أثناء عملية التنمية داخل الرحم.