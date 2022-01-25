امرأة تنجو بأعجوبة من هجوم دب أسود في الليل... (فيديو)



وأفادت قناة "فوكس 35 أورلاندو" المحلية الأميركية أن المرأة، التي عُرفت باسم أيدي، تُركت بخدش على وجهها، بعد أن ضربها الدب على الأرض، بينما كانت تسير مع كلبها بالقرب من منزلها في ديباري بولاية فلوريدا.

وأكدت أيدي في تصريحات لها أنها جرت بسرعة فور رؤيتها لأنثى دب أسود، والتي أخذت تلاحقها، بينما كان صغار الدب الثلاثة في مكان قريب أثناء الهجوم. نجت امرأة من ولاية فلوريدا الأميركية من هجوم مفاجئ لدب أسود، وذلك أثناء تنزهها مع كلبها في الليل ‏في وقت سابق من الشهر الجاري.‏وأفادت قناة "فوكس 35 أورلاندو" المحلية الأميركية أن المرأة، التي عُرفت باسم أيدي، تُركت بخدش على وجهها، بعد أن ضربها الدب على الأرض، بينما كانت تسير مع كلبها بالقرب من منزلها في ديباري بولاية فلوريدا.وأكدت أيدي في تصريحات لها أنها جرت بسرعة فور رؤيتها لأنثى دب أسود، والتي أخذت تلاحقها، بينما كان صغار الدب الثلاثة في مكان قريب أثناء الهجوم.



وقالت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية إن المرأة عولجت من إصابات لا تهدد حياتها في مكان الحادث، كما لم يصب كلبها بأذى.

وقالت الوكالة في بيان إن علماء الأحياء في لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية قتلوا الدب بشكل إنساني وفقًا لسياستها الخاص بحماية السلامة العامة.

وأكدت الوكالة أن صغار الدب الثلاثة لم يتم بذل أي محاولة للقبض عليها، لكونها بالغية للبقاء على قيد الحياة بمفردها.