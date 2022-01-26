منهم من يقدم الهدايا ومنهم من يعتمد أساليب أخرى.. هكذا يعتذر كل برج

ان الاعتذار هو من شيم الكبار، وهو واحد من أهم السلوكيات التي يجب أن يتحلى بها الجميع، فهو لا يقتصر على الصغار فقط ولكن على الجميع، حيث أنه يلين قلب المعتذر إليه، وللاعتذار أساليب وطرق مختلفة ومن هنا قسمها خبراء الأبراج فهناك يقدم الهدايا أو بالكلمة الطيبة أو بتغيير الخطأ، لذا يستعرض "اليوم السابع" مع خبيرة الأبراج وعلم الأرقام مايا ناجي طريقة اعتذار كل برج.

برج العذراء

يكره رجل برج العذراء الاعتراف بالخطأ وبالتالي سوف يقنعون أنفسهم أنهم على صواب ومهما كان الخطأ فلا يحتاج للاعتذار، وفي حالة الاعتذار يكون مترددا، وقد يجبر على الاعتذار حتى ينهى المشكلة.

لا تختلف أنثى هذا البرج كثيرا عن الرجل ولكنها أكثر رومانسية فهي لا تعتذر بشكل صريح ولكن تنهى المشكلة بتغيير الموضوع بشيء آخر يحبه الطرف الاخر.

برج السرطان

يختلف اعتذار برج السرطان عن باقي الأبراج حيث إنه لا يقدم الاعتذار بشكلة الطبيعي لكنهم يقومون بأفعال تجعل من أمامهم يتوسلون اليهم لإنهاء أفعالهم حيث أنهم من الممكن أن يبالغوا في الأسف بأفعال مبالغ فيها قد تصل إلى الاستقالة من العمل لو أنهم أخطأوا في عملهم.

برج العقرب

لا يكتفي أصحاب هذا البرج فقط بالأسف لو اخطأوا، ولكنهم يسعون لأن يكون الأسف نابع من القلب ليصل للقلب، فهم يدركون معنى الألفة والصداقة ولا يرغبون في انهائها بشكل قاطع، فقد يعطون لغيرهم الكثير من الفرص.

برج الأسد

على الرغم من أن برج الأسد يحافظ على كرامته ويرفض أي شيء يقلل منه، فهو يسعى جاهدا لأن لا يخطئ في أحد، ولكن في حالة الخطأ يسعى بكل الطرق لتقديم الاعتذار حتى يسامحه من أخطأ في حقه.

برج القوس

يختلف برج القوس عن باقي الأبراج حيث إنه يعترف بخطأه، ويقدم الاعتذار بشكل مرح وفكاهي، مما يجعل المشكلة تنتهي فوراً.

برج الجدي

على الرغم من تميز برج الجدي بالهدوء والرزانة، إلا إنه لا يعتذر إلا فى حالة الوقوع في الحب فقط، وذلك لأنه لا يحب المجادلة والمناقشة التي تشعره بخطأه.

برج الحمل

يتميز برج الحمل بالصراحة والحزم، وفى حالة وقوع أي خلاف لا يشترك في أي جدال ولكن في حالة التأكد من خطأه يقدم الاعتذار المناسب اما في حالة عدم اقتناعه فلا يقدم الاعتذار مهما ان كان.

برج الثور

برج الثور المكابرة والعناد صفاتين أساسيتين في حياة أصحابه، فهو على أتم الاستعداد لإقناع من أمامه بأنه هو المخطئ أو انهاء العلاقة نهائيا.

برج الجوزاء

اصحاب هذا البرج يتعاملون وكأنهم معصومين من الخطأ ولكن في حالة ارتكابه يتعاملون بلطف مع من أخطأ بحقهم وفى نفس الوقت لا يعتذرون.

برج الميزان

أما عن برج الميزان فيتميز هذا البرج بأنه اجتماعي محب لكل من حوله لذلك فهو لا يتردد لحظة في الاعتذار لكي يكسب قلبه وارضائه.

برج الدلو

وعن برج الدلو لا يتردد أصحاب هذا البرج فى الاعتذار عندما يخطئ فقط ولكنه يسعى لإصلاح ما أفسده خطأه في أسرع وقت.

برج الحوت

أما عن مواليد برج الحوت يتميز أصحابه، بعدم الاستسلام فلا مجال للاعتذار أو الاستسلام مهما كان مخطئاً، فلا يظهرون اعتذارهم لأحد مهما كان.