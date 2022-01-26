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امرأة تختار التعلق بواسطة شعرها في القطار!

Lebanon 24
26-01-2022 | 12:00
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أثار مقطع فيديو متداول لشابة معلقة من شعرها داخل قطار بينما يجلس بقية الركاب على الكراسي حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو فتاة تتأرجح وهي مربوطة من شعرها بقضيب معدني مثبت داخل عربات القطار، ومعد للركاب الواقفين حتى يمسكوا به ولا يسقطوا، وكانت منغمسة في مشاهدة هاتفها، وساقيها متشابكتان في الهواء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الفتاة بهلوانية روسية تدعى دارينا، وتم تصوير الفيديو يوم 21 يناير الجاري داخل أحد قطارات شانغهاي في الصين.

على إثر ذلك، تلقت الشابة مكالمة من مسؤولي مترو شنغهاي، يسألونها عما كانت تفعله ولماذا كانت معلقة من شعرها.

فقالت دارينا: "أنا أمارس هذه الحركة منذ نصف عام. أريد أن أذكر الجميع بأنها كانت خدعة خطيرة ولا ينبغي تجربتها".

وشاركت المقطع عبر تطبيق "تيك توك" النسخة الصينية، بعد أن مارست الحركة الخطيرة لأكثر من نصف عام. كما نشرت مقاطع مماثلة لعملية تدربها، لكنها لم تتخيل أن تحظى بكل هذا الاهتمام الذي حصلت عليه مؤخرا.

وتعمل دارينا كبهلوانية سيرك منذ عام 2013، ودعت الناس لمشاهدة عرضها، وأوضحت أنه يتم ربط شعرها في حلقة تعليق الشعر، ويتم توزيع وزن الشخص بالتساوي على فروة الرأس.

وكل شعرة قادرة على حمل وزن يصل إلى 3.5 أوقية (100 غرام) ويجب ترتيبها بشكل صحيح لمنع الحوادث أو الإصابات.

وغالبا ما يقوم فنانو الأداء بترطيب شعرهم حتى 5 مرات يوميا، ويستخدمون فيتامينات الشعر في محاولة لحمايته وإبقائه قويا.

ويمكن أن يسبب هذا الفعل آلاما في الرقبة والكتف بالإضافة إلى الصداع.

( ديلي ميل) 
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