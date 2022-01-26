في أميركا... رصد نسر نادر

أثار نوع نادر من النسور إعجاب عشاق الطيور وحيرة العلماء منذ وصوله إلى ولاية مين الأمريكية الشهر الماضي. وقد لا يكون هذا الطائر في عجلة من أمره للمغادرة.ووصل نسر البحر ستيلر إلى مين في أواخر ديسمبر بعد توقف قصير في ولاية ماساتشوستس قبل أكثر من شهر. ومكث بالساحل الشرقي للولاية يأكل الأسماك والبط ويجذب المئات من مشاهدي الطيور من أنحاء العالم.تبلغ أعداد نسر البحر بضعة آلاف في أنحاء العالم وموطنه الأصلي هو شمال شرق آسيا بما في ذلك روسيا واليابان، ويصل طول جناحيه إلى ثمانية أقدام (2.4 متر).وقال دوغ هيتشكوكس عالم الطبيعة في مين أودوبون، إن الطائر بعيد عن مساره ولا يزال من غير الواضح على الإطلاق سبب قدومه إلى هنا، مضيفا أن الطائر لا يبدو أنه يمثل أي نوع من الخطر.وذكر أن الطائر لديه إمدادات غذائية وفيرة ويعيش في موطن مشابه بدرجة كبيرة لموطنه الأصلي، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يعود في النهاية إلى موطنه الأصلي إلا أنه يشعر بالارتياح حتى الآن في مين.ونسر البحر ستيلر الوحيد في ولاية مين بالغ ولم يتم التأكد من نوعه حتى الآن.يعد ستيلر الذي سمي بذلك نسبة لعالم الطبيعة الألماني جورج فيلهلم ستيلر، أحد أكبر النسور في العالم، وغالبا يزن ما بين 13 إلى 20 رطلا (6 إلى 9 كيلوغرامات) أي ضعف وزن النسر الأصلع.وجذب الطائر عشرات المتفرجين في حديقة ريد ستيت في جورج تاون عندما شوهد لأول مرة في ولاية مين. واستمر مراقبو الطيور في القدوم إلى الولاية لأسابيع دون أي إشارة على التوقف.