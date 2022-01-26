الهند الحديثة.. انجازات وتقدم اقتصادي

البلد ليست مجرد منطقة جغرافية أو مجموعة من الناس. إنها تراث حضاري ولهذا تتميز الهند الحديثة، المبنية على الروح الحضارية لباراتفارش القديمة بين الأمم بفضل الإنجازات الفكرية والخطابات الفلسفية والشمولية في الفكر والعمل. حقًا يمكن أن يكون الماضي دليلًا جيدًا لمستقبل واعد. فبعد خروجها من سيطرة الاستعمار، مكنت الهند عددًا كبيرًا من البلدان في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأماكن أخرى من أن تحذو حذوها، واكتسبت بدورها القيادة من خلال عدم الانحياز لتصبح صوت العالم النامي. وبسبب مشاركة الهند في الأمم المتحدة (UN)، والاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (GATT) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) وعدد كبير من المنظمات الدولية، أظهرت الهند التزامها بالتعددية وهي صفة أصيلة أساسية في نفسية الهنود. كان ذلك في وقت كانت فيه الهند تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب الجوع والفقر وضعف التنمية. ومع ذلك فقد أصبحت منارة للأمل والثقة للعالم. تعتبر الهند مثالاً على الوحدة الوطنية في ظل التنوع الثقافي وقد أبرزت نفسها كلاعب استراتيجي لا غنى عنه ويجب أخذه بعين الاعتبار في جميع الحسابات العالمية.مقدمة جاءت في نص بقلم السفير الهندي السابق أنيل تريغونيات، حيث قال: أصبحت الهند في عمر 75 قوة يحسب لها حساب. مع 1.3 مليار صوت، يمكنها بسهولة التغلب على التحديات التي قد تقف في وجهها أو في وجه العالم أجمع. بالفعل قدم نموذج الهند التنموي الذي تطور بمرور الوقت العون لأكثر من 160 دولة في جميع أنحاء العالم من خلال العديد من برامج بناء القدرات والجهود المبذولة تحت شعار “المشاركة والرعاية”. لقد ساعد هذا الشعار الهند على خلق مجموعة هائلة من برامج النوايا الحسنة عبر القارات. حتى خلال جائحة كوفيد-19، كانت الهند من الدول التي لبت نداء الواجب بجدارة بمد يد العون لأكثر من 150 دولة بالأدوية والمساعدات الأخرى، وقدمت ملايين الجرعات من اللقاحات إلى أكثر من 90 دولة. أصبح “صداقة لقاح” و “العالم أسرة واحدة” الشعار خلال هذه الأزمة. لا عجب أنه عندما واجهت الهند الموجة الثانية من كوفيد-19 ، قدم العديد من الأصدقاء مساعدتهم. لذا تحرص الهند على أن تكون جزءًا من التضامن العالمي لمواجهة التحديات العالمية. فحجم الهند القاري جعلها مركزا للثقافة والتقاليد واللغات والفن والموسيقى والأفلام والطعام والاحتفالات. وسيعكس(الحدث الضخم) خلال ماهوتساف حتى أغسطس 2023 وما بعده كل هذا.حققت مبادرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للحصول على دعم عالمي لليوم العالمي لليوغا في 21 يونيو في الأمم المتحدة في عام 2014 نجاحا مذهلا وغير مسبوق واكتسبت قبولًا كبيرا في جميع أنحاء العالم. لقد كان أيضًا إنجازًا ممتازًا للدبلوماسية الهندية. واستطاعت المبادرات الرئيسية الأخرى مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية وائتلاف البنية التحتية المقاومة للكوارث (CDRI) منح الهند الحق في أن تكون في طليعة الكفاح ضد تغير المناخ.في 27 سبتمبر 2014، عندما خاطب رئيس الوزراء مودي الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة، قدم اقتراحه للأمم المتحدة لإعلان يوم 21 يونيو من كل عام اليوم العالمي لليوغاقال رئيس الوزراء مودي، أثناء حديثه في الأمم المتحدة ، “الهند هي الأمة التي أنتجت بوذا [في إشارة إلى اللورد غوتاما بوذا] وليس فودا [أي الحرب]. لهذا السبب لدينا التزام ثابت ضد الإرهاب. يتعارض الإرهاب مع المبدأ التأسيسي للأمم المتحدة ، ومن أجل الإنسانية، يجب أن يتحد العالم ضده. العالم المنقسم ليس في مصلحة أحد”. يمكننا بحق أن نفخر بإنجازاتنا في السنوات الـ 75 الماضية ، على الرغم من وجود الكثير من التحديات. ولكن من أجل الارتقاء إلى مستوى أحلام مقاتلي الحرية من أجل الهند الصاعدة والمرنة والقوية والاعتماد عليها، علينا أن نكون مبتكرين، بينما نكرس أنفسنا لخدمة الأمة.