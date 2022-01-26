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رجل يحطم 52 رقمًا قياسيًّا في 52 أسبوعًا! (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2022 | 12:45
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احتفل شاب من ولاية أيداهو الأميركية، هذا الأسبوع، بإنجاز مميز تمثل باستكماله تحطيم 52 رقما قياسيا في 52 أسبوعا.

وتمكّن ديفيد راش من تحطيم 52 رقما قياسيا في سجل "غينيس"، بعدما بدأ بالعمل على تحقيق رقم في كل أسبوع سنة 2021.
 
 
وجاءت خطوة راش ضمن مبادرة ترمي لدعم الترويج لتعلّم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم في المدراس، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
 
وتعاون راش في الأرقام التي حطمها مع جيرانه الذين كانوا يساعدونه أثناء قيامه بالتجارب الخاصة بـ"غينيس".

واعتبر أن أصعب الأرقام القياسية التي سجلها، كان تقطيع أكبر عدد من شرائح الكيوي في دقيقة واحدة باستخدام سيف ساموراي.
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