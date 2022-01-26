غضب في السعودية بعد العثور على علم المملكة في القمامة.. ودعوات لفتح تحقيق (فيديو)

مقطع متداول ..
لابد من التحقيق مع المتسبب في رمي #علم_المملكة ، واستخدامه بطريقة مهينة .
المنشأة المتسببة في ذلك لابد من إحالة المسؤول عنها إلى التحقيق واتخاذ العقوبة التي يستحقها، إضافة إلى إيقاع العقوبة بكل من له علاقة بهذا التصرف . pic.twitter.com/qh1wsiAZjF
— فهد اللويحق (@fahedloweehig) January 25, 2022
مقطع متداول ..
لابد من التحقيق مع المتسبب في رمي #علم_المملكة ، واستخدامه بطريقة مهينة .
المنشأة المتسببة في ذلك لابد من إحالة المسؤول عنها إلى التحقيق واتخاذ العقوبة التي يستحقها، إضافة إلى إيقاع العقوبة بكل من له علاقة بهذا التصرف . pic.twitter.com/qh1wsiAZjF