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غضب في السعودية بعد العثور على علم المملكة في القمامة.. ودعوات لفتح تحقيق (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2022 | 16:00
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أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للعلم السعودي وهو ملقى في القمامة غضبا بين نشطاء ودعوات لفتح تحقيق ومعاقبة صاحب الفعلة هذه.

وأظهر الفيديو، علم السعودية ملقى على الأرض وقد جمع بداخله العديد من الأغراض والنفايات، حيث تم حشوه من الداخل بأغراض قديمة وربطه من أعلى ورميه على الطريق.

وقام أحد الأشخاص بفك هذا الرباط، واستخرج ما بداخله من النفايات التي ألقاها أرضا، ثم أخذ يزيل ما علق بالعلم من أوساخ وأتربة، وطبقه ثم احتضنه وقبله.
 
 
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