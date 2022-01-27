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هذه الأبراج ستتعرّض في الـ 2022 للخيانة من أقرب الناس!

Lebanon 24
27-01-2022 | 00:30
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ستتعرض بعض الابراج للخيانة في عام 2022، حيث سيخوض أصحابها هذه التجربة الأليمة من أعز الأشخاص إليهم، سواء أكان الشريك أو الصديق أو حتّى أحد أفراد العائلة، لأسباب عدّة، مثل العمل أو المال، حيث أنّ بعضهم ينتمون للأبراج التي تفضّل المال على الحبّ.

 

الخيانة هي من أسوأ التجارب التي يمكن للمرء أن يختبرها، ولذا علينا الانتباه دومًا من تصرّفات من حولنا التي تُنذرنا بذلك، وأحيانًا، يخبركِ علم الفلك عن الكثير من الخبايا التي تسهّل عليك كشف ما ينتظركِ في الأيام المقبلة، مثلًا، الأبراج التي ستتعرّض للخيانة هذا العام.

 

برج الثور

سيتعرض مولود برج الثور للخيانة من شخص لم يتوقّع يومًا أنّه قد يغدر به، وهذا الأمر سيتسبّب له بأزمة نفسيّة لشدّة الصدمة التي سيشعر بها نتيجته، ولذا، من الضروري أن يتخطّى هذه المحنة بسرعة كي لا يدخل بحالة اكتئاب شديدة.

 

برج العذراء

مولود برج العذراء مخلص جدًا لكلّ من حوله، ويتّسم بطيبة قلبه، ورغم أنّه يعامل المقرّبين منه بكلّ احترام ومحبّة، إلّا أنّ عددًا منهم سيتّفقون في ما بينهم لخيانته، وذلك بسبب غيرتهم الشديدة من أمر ما هو ناجح به، فسيقومون مجتمعين بما يدمّر نجاحه.

 

برج القوس

لطالما راود مولود  برج القوس مشاعر حيال خيانة أحد له من الأشخاص المقرّبين منه، ولكن من سيغدر به سيكون غير موجود على لائحة من اعتقدت أنّهم قد يفعلون ذلك بها!

 

برج الدلو

سيتعرّض مولود برج الدلو للخيانة من شخص يحبّه جدًا، قد يكون شريكه أو صديقه أو حتّى شقيقه، فمن المهمّ أن يبقى حذرا من التصرفات التي تشير إلى غيرة شريكه منه، وكذلك من الإشارات التي تنذره بضرورة الحذر من صديقه.

المصدر: ياسمينا
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