منوعات

"حادث مأساوي"...سائح ضحية فيل "دهسه حتى الموت"!

Lebanon 24
27-01-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-911814-637788652205397465.jpg
Doc-P-911814-637788652205397465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول بشؤون الحياة البرية، إن سائحا سعوديا تعرض للدهس حتى الموت من قبل فيل، أثناء رحلة بحديقة شعبية في أوغندا.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الحياة البرية الأوغندية، بشير هانغي، أن الحادث حصل يوم الثلاثاء الماضي، في حديقة "مورشيسون فولز" الوطنية، عندما غادر الرجل السيارة التي كان يستقلها مع أصدقائه.

وأضاف هانغي في بيان نشرته فرانس برس "توقفوا بجانب الطريق، وخرج المتوفى من السيارة، وهاجمه فيل وقتله على الفور".

وأشار إلى أن اسم السائح السعودي هو أيمن سيد الشهاني.

وأكد مسؤولو الحديقة أن الشرطة ستحقق في وفاة الشهاني، وستقوم بمراجعة البروتوكولات الأمنية "لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث".

ويذكر أن هجمات الحيوانات على زوار الحدائق تعتبر نادرة في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وفي عام 2018 ، قتل نمر طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات في حديقة أخرى غرب أوغندا.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-01-27
07:00 | 2022-01-27
06:22 | 2022-01-27
05:00 | 2022-01-27
02:30 | 2022-01-27
01:30 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website