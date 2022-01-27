بعد شكوى "الاعتداء الجنسي" التي طالته.. هذا ما طالب به الأمير أندرو!

أعلن محامو الأمير البريطاني، أندرو، الأربعاء أن موكلهم يطالب بمحاكمته أمام هيئة محلفين لتبرئة نفسه في شكوى الاعتداء الجنسي التي يواجهها في نيويورك.وقال محاميه في مذكرة "يطلب الأمير أندرو محاكمة أمام هيئة محلفين في جميع أسباب الإجراءات المثبتة في الشكوى".وتزعم المدعية فيكتوريا جوفري أنها مارست الجنس مع الأمير عندما كان عمرها 17 عاما، أي قاصرا بموجب القانون الأميركي، وذلك بعد أن التقته من خلال رجل الأعمال الراحل جيفري أبستين المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات.